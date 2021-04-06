Gözaltındaki amiraller 'itirafçı' oldu: Hepsi de bir ismi işaret etti

Ülgen, "söyledikleri şey şu: 'Biz bu bildirinin metnini okuduk, imzalar mısınız diye sordular, biz de bir sakınca görmedik ve imzaladık. Metni yazan, edit eden, redakte edenler değiliz. WhatsApp grubunda metni paylaşan değiliz, basına veren değiliz' Bu 10 kişi ne bir araya geldi, ne metni hazırladı, ne de metni basına verdi. Ortada metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da İyi Parti kurucusu Ergun Mengi" dedi.





Ülgen, bildiriyi imzalayan 103 emekli amiral arasından gözaltına alınan 10 kişinin bildirinin hazırlayıcısı olmadığını söylerken, "Savcılık soruşturma başlatıp 10 kişiyi gözaltına alın, evini arayın, bilgisayarlarını alın gelin diyorsa, bu 10 kişinin mutlaka bu metni yazmış olması veya hazırlığını bir araya gelerek yapmış olması lazım. Bu 10 kişi ne bir araya geldi, ne metni hazırladı, ne de metni basına verdi" ifadesini kullandı.







Metni hazırlayanın tek kişi olduğunu, o kişinin de İyi Partili Ergun Mengi olduğunu söyleyen Ülgen, "Önce WhatsApp grubunda metni redakte ederek, 'ekleyecekleriniz varsa ekleyin, çıkartacağınız yer varsa çıkartın, öyle imzalayın' diyorlar. Bu bittikten sonra, metin tam haline geldikten sonra, şu an gözaltına alınanlar biz imzalarız diyorlar. Metinde bir suç unsuru olsa, ben on defa okudum, bir suç yok. Neresinden çıkaracaklar suçu onu bilmiyorum. Montrö konusunda bir açıklamayı kim yapacaktı? Turşucu Hurşit mi yapacaktı, pazarcılar derneği mi yapacaktı? Açıklamayı emekli amiraller yapar, bunlar sivil hayattalar" açıklamasında bulundu.





Öte yandan Mengi'nin, İyi Parti yönetimindeki görevinden geçen aylarda istifa ettiği belirtildi.





Ergun Mengi kimdir?





Ergun Mengi; Emekli Tuğamiral ve araştırmacı yazar. 1978 yılında bitirdiği Deniz Harp Okulu'na müteakip, Deniz Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni tamamlamış ve Kocaeli Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından mezun olmuştur. Doktorasını Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yapmıştır.





Ergun Mengi, Türk Deniz Kuvvetleri'nde 29 yıl çalıştıktan sonra 2007 yılında Amiral olarak emekli olmuştur.





Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli savaş gemilerinde Harekat Subayı, II. Komutan ve dört yıl boyunca Gemi Komutanlığı görevi yapmıştır. Karargah Görevleri olarak; Deniz Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığında Proje subaylığı ve Şube Müdürlüğü Görevlerinde bulunmuş, Dz. K.K.lığı Strateji Daire Başkanlığı görevindeyken 2003 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir.





Amiral Mengi, ayrıca 1995-1998 yılları arasında, Batı Avrupa Birliği'nin (WEU) Brüksel'deki Askeri Karargahında Proje Subayı olarak görev yapmıştır.







Amiral olarak 2003-2005 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında ise Hücumbot Filosu Komutanlığı görevini deruhte etmiştir.





1978 yılında Deniz Harp Okulundan mezun olan Mengi, Deniz Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimlerini müteakip; Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisans ve Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora eğitimini tamamlamıştır.





Emekliliğinin ardından Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Global İlişkiler Forumunda (GIF) çalışmış ve 2015-16 Eğitim Döneminde bir dönem Atılım Üniversitesinde Uluslararası Hukuk ve Hukuka Giriş dersleri vermiştir.





Halen, Ege, Kıbrıs, Türk Yunan Sorunları, Karadeniz Jeopolitiği, Türkçe ve bazı felsefi konularda yazıları ve Trafikte Yaşam isimli yayınlanmamış bir kitabı bulunmakta olup araştırmacı yazar olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.