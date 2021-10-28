Gözaltındaki askeri öğrencinin annesi kalp krizinden vefat etti

Bir oğlu üç yıldır cezaevinde olan, diğeri de geçen hafta gözaltına alınan Neşide Güllü, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bold'da yer alan habere göre Ankara Emniyeti’nde 6 gün gözaltına tutulan eski askeri öğrenci A. Gülle’nin annesi Neşide Gülle (53), Hatay’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Neşide Gülle’nin büyük oğlunun da 2018’den bu yana Tarsus Cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.





ANNESİ ÖLÜNCE SERBEST BIRAKTILAR





Neşide Güllü’nün vefatından sonra gözaltındaki oğlu serbest bırakıldı. İki kardeşin de avukatı olan Fatma Arslan Bolat dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Hükümlü abi de gözaltındaki kardeş de müvekkilim. TEM’dekiler ölüm raporunu görünce bugün kardeşin ifadesini alıp savcının talimatıyla serbest bıraktılar. Abinin ise cenazeye katılıp katılmayacağı yarın Tarsus Cezaevi savcılığınca belli olacak.” dedi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Ekim 2021’de Jandarma Genel Komutanlığı’nda yönelik yapılan soruşturma kapsamında 96 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Bir haftadır gözaltına tutulanlar arasında görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay, 78 eski askeri okul öğrencisi ve Dışişleri Bakanlığı’ndan ihraç edilmiş 29 KHK’lı var.





MEZUNİYETİNE 10 GÜN KALA





24 yaşındaki A. Gülle, Hatay’daki evinde 22 Ekim’de gözaltına alınıp Ankara’ya getirildi. 2016 yılında kapatılan Jandarma Askeri Okulu’nun öğrencileri arasında olan Gülle’nin mezuniyetine 10 gün kala okulunun KHK ile kapatıldığı öğrenildi.





A. Gülle’nin annesi Neşide Gülle’nin cenazesi cuma günü Hatay Tanışma Mahallesi’nden kaldırılacak.