Gözaltındaki avukatlardan 6'sı tutuklandı, 16'sına ev hapsi verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hizmet Hareketi'ne yakın kişilere yönelik davaları takip eden avukatlara yönelik ‘terör örgütü’ üyeliği suçlamasıyla yaptığı operasyonun ardından, avukatlardan 39’u tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.





Hakimlikteki sorgularının ardından görevinden daha önce ihraç edilmiş bir hakimin de aralarında bulunduğu 6 avukatın tutuklanmasına karar verildi.

15 avukat hakkında konutu terk etmeme, 18 kişi hakkında ise imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.





Başsavcılık talimatıyla 11 Eylül’de avukatlara yönelik Ankara merkezli 7 ilde operasyon gerçekleştirilmiş ve 48’i avukat 60 kişi için gözaltı kararı verilmişti.