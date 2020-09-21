Gözaltındaki avukatları bırakmak için aleni para istiyorlar

Gözaltında kendilerine sorulan meslekle ilgili sorular nedeniyle İstanbul ve Ankara Baroları başta olmak üzere onlarca baronun tepki gösterdiği 48 avukatın gözaltına alınması olayında bu kez de ailelerden para istendiği iddia edildi.





“SAVUNMALARINIZIN BİR ÖNEMİ YOK, KESİN OLARAK TUTUKLANACAKLAR”





Konuyu ilk kez gündeme getiren ise İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi’nden Enes Kabadayı oldu. Kabadayı, dosyaya dair detayların ancak “içeriden birilerinin bileceği” şekilde, ailelerden bazılarının arandığını ve kendilerinden para talep edildiğini söyledi. Kabadayı, arayan kişi ya da kişilerin, “Eşiniz/yakınınız kesin olarak tutuklanacak. Savunmalarınızın bir önemi yok, biz yardım etmek istiyoruz ancak bunun bir karşılığı var” dediklerini aktardı. Kabadayı, “Avukatların serbest bırakılması için fidye isteniyor, daha ne kadar sessiz kalacaksınız?” dedi.





GERGERLİOĞLU: KİM NE YAPMAK İSTİYOR?





HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da iddiayı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Gözaltındaki avukatların serbest bırakılması için para istendiği iddiaları var!!! Ne oluyor? @adalet_bakanlik Hem avukatlık yaptıkları için 10 gündür gözaltında tut hem de bu iddiaların üstüne gitme, olacak iş mi? Kim, ne yapmak istiyor?”





AVUKAT MAZILIGÜNEY: SES KAYITLARINI DİNLEDİM, ARAYAN ŞAHIS SAVCIYIM DİYOR





Avukat Levent Mazılıgüney de avukatların ailelerinden para istenmesinin ses kayıtlarını dinlediğini kaydederek, “Ses kayıtlarını dinledim. Yazıklar olsun. İşin içinde her kim varsa soruşturulmalı ve bu rezillik cezasız kalmamalıdır. Arayan şahıs savcıyım diyor, soruşturma savcısının talebini alıp ileteceğini söylüyor, Komiserlerden bahsediyor. Bu @ankaracbs ve @EmniyetGM’e ithamdır” ifadelerini kullandı.





SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU





Konuyla ilgili aranan ve tehdit edilen kişi tarafından hukuk suç duyurusunda bulunulduğunu kaydeden Mazılıgüney, “Ekran görüntüleri ve kişi tarafından alınan ses kayıtları da eklenmiştir. CİMER’e de şikayet yapılmıştır. @adalet_bakanlik ivedi ilgilenmelidir” dedi.