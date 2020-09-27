Gözaltındaki Ayhan Bilgen'den mesaj: Kars'ta hırsızlığa geçit vermeyecek bir yol açtık

Soruşturma kapsamında Kars'tan Ankara'ya götürülen Bilgen, “Kars’ta haksızlığa ve hırsızlığa geçit vermeyecek bir yol açtık. Şehri kim yönetirse yönetsin, Kars’ta yaşayanlar bu yoldan geri dönmeyecektir” mesajı gönderdi.







2014'te düzenlenen Kobani eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda aralarında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Ayla Akat, Emine Ayna, Beyza Üstün, Alp Altınörs, Altan Tan, Gülfer Akkaya ve Ali Ürküt gözaltına alınmıştı.