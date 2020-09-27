Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltındaki Ayhan Bilgen'den mesaj: Kars'ta hırsızlığa geçit vermeyecek bir yol açtık /27 Eylül 2020 14:33

Gözaltındaki Ayhan Bilgen'den mesaj: Kars'ta hırsızlığa geçit vermeyecek bir yol açtık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 2014 yılındaki Kobani eylemlerine dair başlattığı soruşturma kapsamında 25 Eylül’de gözaltına alınan Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, avukatı aracılığıyla mesaj yayınladı.

SHABER3.COM

Soruşturma kapsamında Kars'tan Ankara'ya götürülen Bilgen, “Kars’ta haksızlığa ve hırsızlığa geçit vermeyecek bir yol açtık. Şehri kim yönetirse yönetsin, Kars’ta yaşayanlar bu yoldan geri dönmeyecektir” mesajı gönderdi. 

2014'te düzenlenen Kobani eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda aralarında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Ayla Akat, Emine Ayna, Beyza Üstün, Alp Altınörs, Altan Tan, Gülfer Akkaya ve Ali Ürküt gözaltına alınmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gözaltındaki Ayhan Bilgen'den mesaj: Kars'ta hırsızlığa... Sonraki Haber >>

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Ali Babacan bombaladı

Ali Babacan bombaladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:04:18