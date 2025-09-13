Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltındaki Bayrampaşa Belediye Başkanı: Başım dik, alnım aktır /13 Eylül 2025 12:59

Gözaltındaki Bayrampaşa Belediye Başkanı: Başım dik, alnım aktır

Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Bugün yaşadığım gözaltı, 30 yılın ardından Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturmamızın bir sonucudur. Başım dik, alnım aktır. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur" dedi.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik ”zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarından yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile aralarında belediye yöneticelerinin de bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Mutlu’nun, gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Mutlu, şunları kaydetti:

‘HESABINI VEREMEYECEĞİM İŞ YOK’

“Değerli komşularım, ben bugüne kadar yalnızca Bayrampaşa’ya ve siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet ettim. Sizlere layık olabilmek için çıktığımız bu yolda bir an bile geri adım atmayı düşünmedim, düşünmeyeceğim. Başım dik, alnım aktır. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur.

Bugün yaşadığım gözaltı, sadece 30 yılın ardından Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturmamızın bir sonucudur. Yaşananlar; siyasi operasyonlardan, asılsız iftiralardan ibarettir. Emin olun ki; siz değerli Bayrampaşalılarla birlikte bu iftiraların da haysiyetsizliklerin de üstesinden geleceğiz. Ben, kendimi yine ve yeniden Bayrampaşa halkının vicdanına ve desteğine emanet ediyorum.”
