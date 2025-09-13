Gözaltındaki Bayrampaşa Belediye Başkanı: Başım dik, alnım aktır

Mutlu’nun, gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Mutlu, şunları kaydetti:
‘HESABINI VEREMEYECEĞİM İŞ YOK’
“Değerli komşularım, ben bugüne kadar yalnızca Bayrampaşa’ya ve siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet ettim. Sizlere layık olabilmek için çıktığımız bu yolda bir an bile geri adım atmayı düşünmedim, düşünmeyeceğim. Başım dik, alnım aktır. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur.
Bugün yaşadığım gözaltı, sadece 30 yılın ardından Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturmamızın bir sonucudur. Yaşananlar; siyasi operasyonlardan, asılsız iftiralardan ibarettir. Emin olun ki; siz değerli Bayrampaşalılarla birlikte bu iftiraların da haysiyetsizliklerin de üstesinden geleceğiz. Ben, kendimi yine ve yeniden Bayrampaşa halkının vicdanına ve desteğine emanet ediyorum.”