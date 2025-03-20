Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni paylaşım /20 Mart 2025 09:39

Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni paylaşım

Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çifte soruşturmayla karşı karşıya kalarak dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun gözaltı kararının ardından eylem yasakları da devreye girmişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. 

"UMUDUN ÖNÜNDE HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ"
X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 

"Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni paylaşım Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:53:01