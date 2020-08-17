Gözaltındayken Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadın, tekrar Emniyete götürüldü

Baş ağrısı şikayetiyle gözaltında fenalaşıp hastaneye kaldırılan ve yatağa kelepçeli olarak tutulan ev hanımı Gülsüm Havva Dinçer, dün akşam üzeri taburcu edildi. Dinçer, hakkındaki soruşturma Van’da açıldığı için tekrar gözaltına alınarak Van’a gönderildi.





Ev hanımı Gülsüm Havva Dinçer (48) ve eşi Fadıl Dinçer geçen hafta perşembe günü (13 Ağustos 2020) İstanbul Pendik’te gözaltına alındı. Üç gün nezarethanede kaldıktan sonra 15 Ağustos 2020’de Van’a gönderilme kararı alındı. Ancak Gülsüm Havva Dinçer, sabah saat 05.00’te baş ağrısı şikayetiyle Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.





BEYİN KANAMASI FİKRİNDEN UZAKLAŞTILAR

Tomografisi çekilen Gülsüm Havva Dinçer’e ve ailesine, ilk önce beyin zarında kanama tespit edildiği söylendi. Verilen rapora hastanın takip edilmesi ve ameliyat hazırlığı yapılması yazıldı. Ancak ikinci tomografide doktorların fikrinin değiştiği öğrenildi. Beyin cerrahları, ilk muayenede düşünülen beyin kanaması fikrinden uzaklaşıp hastanın beyninde eski bir lezyon (doku bozukluğu) olduğuna karar verdi. Ve 24 saatlik acil süresi dolunca Dinçer taburcu edildi.









Gülsüm Havva Dinçer’e çekilen ilk tomografide beyin kanaması geçirdiği belirtiliyor.









“YÜRÜYECEK HALİ YOKKEN TABURCU ETTİLER”

Bold Medya’ya konuşan Dinçer’in aile yakınları yaşadıkları süreci şöyle anlattı:





“Gülsüm Havva Dinçer ve eşi, cumartesi günü Van’a uçakla gönderileceklerdi. O gün sabah 05.00’te Gülsüm Dinçer fenalaştı. Başım ağrıyor şikayetiyle hastaneye gitmiş. Orada da bekletmişler, hemen müdahale etmemişler. 05.50’de hastaneye giriş yapmış, 11.33’te de beyin cerrahı kontrol etmiş. Tomografisi çekilmiş bu sürede. Konsultasyon formunda kırmızı odada kaldığı yazıyordu ama sarı odaya alındı. Kırmızı oda durumu ciddi olanlar için. Yürüyecek hali yokken taburcu ettiler kadını.”





BABA ŞEKER HASTASI

Cemaat soruşturmaları kapsamında tanık ifadelerine dayanılarak gözaltına alınan Dinçer çiftinin ne ile suçlandıkları henüz bilinmiyor. 53 yaşındaki şeker hastası eğitimci Fadıl Dinçer ise cumartesi Van’a götürüldü, hala gözaltında tutuluyor.





“YATAĞA KELEPÇELEDİLER”

Havva Gülsüm Dinçer’in durumunu ilk olarak erkek kardeşi Melik Sayın, 15 Ağustos Cumartesi günü sosyal medya hesabından şöyle duyurmuştu: “Ablam Gülsüm Dinçer İstanbul’da gözaltına alındı. Sorgu için Van’a götürüleceği gün beyin kanaması geçirdi. Şu anda hastanede, yatağa kelepçelenmiş, başında 2 polis bekliyor. Taburcu olunca Van’a götürülecekmiş. Bırakın artık masum insanların yakasını!!!”