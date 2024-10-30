Gözaltıyla asıl hedef İmamoğlu mu?

İşte MHP'li İsmet Özataman'ın tweeti:







Sayın Ahmet Özer’e yönelik operasyon, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına dair endişelerimizi daha da artırmıştır. Yargının siyasallaştırılarak siyasi rakiplerin oyun dışına atılması amacıyla kullanılmasının, demokratik hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu vurgulamak zorundayım.







İBB Başkanı olarak bizzat ben, bu tür uygulamaları en acı şekilde tecrübe edenlerin başında geliyorum. Bana yönelik olarak açılan ve kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen dava ve benzeri pek çok soruşturma devlet ciddiyetinden ve yargı tarafsızlığından uzaktır.





Siyasi rakiplerin önünü kesmeye yönelik bu tür uygulama ve davalar hukuk ve adalete değil, yalnızca iktidarın amaçlarınahizmet etmektedir. Kamuoyuna mal olmuş şahsiyetlerle ilgili bu tür uygulamaların tarafsızlık ilkesine uygun, titizlikle yürütülmesi gerekir.







Bugünkü şafak operasyonu ardından kamuoyuna yapılan açıklamada, Sayın Özer’in 10 yıl boyunca 694 terör örgütü mensubuyla görüştüğü iddia edilmektedir. Şayet bu iddia doğruysa kendisinin, ayda 5-6 terör örgütü mensubuyla görüştüğü anlamı çıkmaktadır. O halde neden bugüne kadar beklediniz? TUSAŞ’a saldıran teröristleri izlemek yerine devlete yıllarca hizmet etmiş akademisyenleri mi izliyorsunuz?







Esenyurt Belediye Başkan Ahmet Özer'in 'terör' soruşturması kapsamında gözaltına alınması gündemdeki yerini korurken SÖZCÜ muhabiri Altan Sancar'dan gözaltına ilişkin "Çok açık ve net olarak İmamoğlu'nu siyaseten ve siyasetten tasviye etme operasyonunun en önemli adımlarından biri olarak görüyorum düşünüyorum." değerlendirmesi geldi. Gözaltılar sonrası "Asıl hedef İmamoğlu mu?" sorusu yanıt ararken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu çaba ana muhalefete ve İstanbul’a itibar suikasti değilse nedir? Daha açık sorayım sizin İstanbullularla derdiniz nedir?" dedi.SÖZCÜ Muhabiri Altan Sancar değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:Şimdi sabahın 07.00'de operasyon olmuş, Ahmet Özer gözaltına alınmış. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metne Esenyurt üzerinden bu kadar ince nüanslarla son halini mi vermişler? Hukuk burada sopa olarak kullanılıyor. Başsavcı Akın Gürlek, Özgür Özel'in söylediği gibi "nerede birinin başı vurulacaksa, Akın Gürlek orada." Yakın bir zamana kadar Adalet Bakanı yardımcısıydı. Sonra atanıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. İddia o ki bu soruşturmanın haberi bir aydır yargı kulislerinde zaten konuşulmaya başlanmış.Çok açık ve net olarak İmamoğlu'nu siyaseten ve siyasetten tasviye etme operasyonunun en önemli adımlarından biri olarak görüyorum düşünüyorum. CHP'yi ehlileştirme sürecinin başlatılması olarak görüyorum ki CHP'liler de böyle görüyor. MHP'den gelen tweetlerde de bu meselenin başka bir noktaya taşınma kısmı işaret ediliyor. Bu operasyon genelde CHP'ye özelde ise İmamoğlu'na yönelik bir operasyon."İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında başlatılan soruşturmayı büyük bir dikkat ve ciddiyetle izliyorum" dedi.İmamoğlu şunları kaydetti:Devlette görev yapmış ve yıllarca dekanlık, rektör yardımcılığı, GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği gibi kamu görevleri üstlenmiş bir bilim insanı ve seçilmiş belediye başkanı olan Sayın Özer’in emniyet güçlerinden kaçma ihtimali yokken ifadeye çağrılmak yerine, bir şafak operasyonuyla göz altına alınması uygunsuzdur. Biz bu şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı iyi biliyoruz.Sayın Özer, belediye başkan adayı olduğunda adli sicilini soruşturdunuz, arşiv kaydını soruşturdunuz. Aynı adliyeden temiz kağıdı verdiniz. Altı ayda ne değişti?Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ön yargısız bir kucaklaşmanın talep edildiği, Abdullah Öcalan’ın terörü sonlandırmak üzere Meclis’te konuşmasına zemin hazırlandığı bir dönemde CHP’li bilim insanı bir belediye başkanının terör iddiasıyla göz altına alınmasını milletimizin vicdanına havale ediyorum.Bu çaba ana muhalefete ve İstanbul’a itibar suikasti değilse nedir? Daha açık sorayım sizin İstanbullularla derdiniz nedir?Sizin Türkiye hayaliniz, Türkiye Yüzyılı’nız bu mudur? Kucaklaşma dediğiniz bu mudur?Ne yaparsanız yapın, hangi karanlık planı düşünürseniz düşünün bu siyasi ve kurumsal çürümeyi bitireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devletini kişilere değil, kurallar ve kurumlara bağlı, herkes için eşit ve adil hizmet üreten bir yapıya kavuşturacağız.