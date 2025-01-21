Samanyolu Haber /Gündem / Gözler aday tartışmasında: CHP anketinde o isim açık ara önde çıktı /21 Ocak 2025 10:05

Gözler aday tartışmasında: CHP anketinde o isim açık ara önde çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı "Adayımız hazır" çıkışı sonrası ASAL Araştırma’dan dikkate çeken bir anket geldi. Katılımcılara “Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusunun sorulduğu ankette, bir isim öne çıktı.

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Asal Araştırma tarafından yapılan son ankette, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) olası Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilde 1800 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara, “Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusu soruldu.

Ankette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 34,5 ile birinci çıkarken, onu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 22,6 ile takip etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 5,3’ oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, katılımcıların yüzde 25,7’si ise fikir belirtmedi.

Parti tabanındaki eğilimleri gösteren anket sonuçları şu şekilde:

Mansur Yavaş: %34,5

Ekrem İmamoğlu: %22,6

Özgür Özel: %5,3

Başka biri: %4,1

Hiçbiri: %7,8

Fikrim yok/Cevap yok: %25,7

ÖZEL’DEN ‘ADAYIMIZ HAZIR’ ÇIKIŞI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, dün Ülke Politikaları Vakfınca düzenlenen Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısı yapan Özel, "Adayımız hazır" dedi. Özel, "Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. Hodri meydan. Benim partim hazır, ben hazırım, adaylarımız, adayımız hazır. Çıkarsın karşıma alırsın cevabını" açıklamasında bulundu.
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