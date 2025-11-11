Gözler Akın Gürlek'te: Bugün açıklama yapacak!

'İBB soruşturması'na ilişkin iddianame merakla beklenirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bugün saat 14.30’da basın mensupları ile bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.





Toplantı gündeminin “İBB İddianamesi” olması bekleniyor.





Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Gürlek hakkında yasal olmayan kazanç iddialarını gündeme getirmişti. Toplantıda bu konunun da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.





NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında İBB bürokratlarının da olduğu çok sayıda yakın çalışma arkadaşı, 19 Mart'ta evlerine düzenlenen polis operasyonlarıyla gözaltına alınmış ve ardından 23 Mart'ta tutuklanmıştı.





8 aydır İBB iddianamesinin hazırlanması bekleniyordu. İddianamenin gecikmesi nedeniyle muhalefetin yanı sıra MHP kanadından da yargıya eleştiriler yapıldı.





Avukat Hüseyin Ersöz, dün yaptığı paylaşımda soruşturma dosyasına ilişkin tefrik kararı verildiğini açıklamış; bu gelişme iddianamenin yakın zamanda tamamlanacağı yönünde yorumlanmıştı.





İBB soruşturmasına ilişkin iddianame, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak tarafından bugün kamuoyuna sızdırıldı. Yeni Şafak 'Asrın vurgununa dört bin sayfalık iddianame' başlığıyla yaptığı haberde; 4 bin sayfa olacağını ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da '1 numaralı şüpheli' olarak yer aldığını iddia etti. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamenin henüz hazır olmadığına ilişkin bir açıklama yaptı.