Samanyolu Haber /Gündem / Gözler Akın Gürlek'te: Bugün açıklama yapacak! /11 Kasım 2025 10:18

Gözler Akın Gürlek'te: Bugün açıklama yapacak!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek bugün saat 14.30'da açıklamalarda bulunacak.

SHABER3.COM

'İBB soruşturması'na ilişkin iddianame merakla beklenirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bugün saat 14.30’da basın mensupları ile bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.

Toplantı gündeminin “İBB İddianamesi” olması bekleniyor. 

Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Gürlek hakkında yasal olmayan kazanç iddialarını gündeme getirmişti. Toplantıda bu konunun da gündeme gelebileceği ifade ediliyor. 

NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında İBB bürokratlarının da olduğu çok sayıda yakın çalışma arkadaşı, 19 Mart'ta evlerine düzenlenen polis operasyonlarıyla gözaltına alınmış ve ardından 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

8 aydır İBB iddianamesinin hazırlanması bekleniyordu. İddianamenin gecikmesi nedeniyle muhalefetin yanı sıra MHP kanadından da yargıya eleştiriler yapıldı.

Avukat Hüseyin Ersöz, dün yaptığı paylaşımda soruşturma dosyasına ilişkin tefrik kararı verildiğini açıklamış; bu gelişme iddianamenin yakın zamanda tamamlanacağı yönünde yorumlanmıştı.

İBB soruşturmasına ilişkin iddianame, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak tarafından bugün kamuoyuna sızdırıldı. Yeni Şafak 'Asrın vurgununa dört bin sayfalık iddianame' başlığıyla yaptığı haberde; 4 bin sayfa olacağını ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da '1 numaralı şüpheli' olarak yer aldığını iddia etti. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamenin henüz hazır olmadığına ilişkin bir açıklama yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gözler Akın Gürlek'te: Bugün açıklama yapacak! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:46:34