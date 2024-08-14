Gözler Ankara'daki kritik programda! Kimler AKP'ye katılacak?

"Bunun yanı sıra iki milletvekili de AK Parti'ye katılacak" diyen Murat "Bu iki milletvekili İYİ Parti'den AK Parti'ye geçecek. İkisi de geçtiğimiz aylarda istifa etmiş, bağımsız olarak Meclis'te yer alıyordu. Bu isimlerden biri Ahmet Ersagun Yücel, diğeri de Seyi·than İzsi·z" ifadelerini kullandı.





Bilal Bilici'nin ismi de konuşuluyor. Kendi kanaati CHP'ye geçmek yönünde ancak babası AK Parti'ye geçmesini istiyor. Çünkü geçmişte bir belediye başkan adaylığı var. Dolayısıyla babasının blokesiyle karşı karşıya bir taraftan da.





İYİ Parti'de şu anda görev olan bir genel başkan yardımcısı da AKP'ye geçmek için bir yol arayışında, flört halinde. Yakın zamanda da geçebilir. İsmi var da şimdilik paylaşmak istemiyorum. 14'ünden sonra İYİ Parti'den çok şaşırtıcı isimler de AK Parti'ye geçecek. Bir tanesi eski sporcu. Sokak köpekleriyle ilgili çok öne çıkan bir isim daha vardı, onu da AK Parti'de görürseniz hiç şaşırmayın."





31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yenilgi ile tarihinde ilk defa ikinci parti durumuna gerileyen AKP'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atacağı adımlar merak konusuydu. AKP’nin bugün kutlanacak olan 23. yıl kuruluş yıl dönümünde farklı partilerden kritik isimleri kadrosuna katacağı kesinleşti.AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı açıklamada partiye yeni katılacak isimlerin olacağını doğruladı. Dağ'ın açıklamaları sonrası herkes AKP'ye kimlerin katılacağını merak ederken siyasal iletişimci Ferhat Murat, tahminlerini paylaştı.TV100 canlı yayınında konuşan Murat, sayının arttığını belirterek "Bana gelen son bilgi 16 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçecek. 4'ü bağımsız, 7'si yeniden Refah Partisi'nden, 3'ü İYİ Parti'den, 1'i ise CHP'den, 1'i de DEM'den" iddiasında bulundu.Murat, yeni şaşırtıcı katılımlarında olabileceğini belirtirken, şu ifadeleri kullandı:Öte yandan AK Parti'ye geçeceği konuşulan; 24 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili seçilen ve sonrasında partisinden istifa eden Seyithan İzsiz, hakkında çıkan iddiaları doğruladı. HaberTürk’te yer alan habere göre; 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Seyithan İzsiz, AK Parti’ye katılacağını söyledi.İzsiz, "Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB belediye meclis üyesi olarak bırakmıştım. Son seçimde İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İYİ Parti listelerinden Meclis'e girdim" dedi.