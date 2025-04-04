Gözler Bahçeli'de: Bugün geri dönüyor

Şubat ayında kalp kapakçığı ameliyatı olan ve özel bir hastanede tedavi gören Bahçeli, o tarihten bu yana kameralar karşısına çıkmamış ve parti etkinliklerine katılmamıştı. Bahçeli, gündeme dair açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ve gazetelere verdiği demeçlerle kamuoyuna aktarıyordu.





ALPARSLAN TÜRKEŞ İÇİN TÖREN YAPILACAK

MHP Ankara İl Başkanlığı, bugün saat 13.00’da Alparslan Türkeş’in anıt mezarında anma programı düzenleyecek.





DEVLET BAHÇELİ'DE KATILACAK

Aktarılan bilgilere göre MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de Türkeş'i anma programına katılacağı ve ardından MHP Genel Merkezi'nde mesaisine başlayacak.





MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti.





MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek.” açıklaması yapılmıştı.