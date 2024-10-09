Gözler bu görüşmede: Biden ve Netanyahu İran'ı konuşacak!

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD ziyaretinin ertelediğinin duyurulmasının ardından, ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştiriceği belirtildi. ABD merkezli Axios, Biden ile Netanyahu'nun bugün İran hakkında bir telefon görüşmesi yapacağını aktardı.







Washington ve Tel Aviv yönetimlerinden konuya ilişkin açıklama gelmedi.





'HİZBULLAH 180 ROKET ATTI'

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını açıklamıştı. Hizbullah ise Lübnan'ı vurmaya devam etmesi halinde kuzeydeki liman kenti Hayfa da dahil İsrail'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağı uyarısında bulunmuştu.





WSJ: ABD, İSRAİL'İ UYARDI

Öte yandan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırıları karşısında ‘defalarca hazırlıksız yakalanan’ Washington yönetiminin ‘hayal kırıklığı yaşadığını’ bildirdi. ABD’nin tansiyonun tırmanmasını engellemeye çalıştığını aktaran WSJ, İran’a planan ‘misilleme’ hakkında İsrail’in Biden yönetimi ile bilgi paylaşmadığını kaydetti.





Gazeteye konuşan ABD’li yetkililer, Biden yönetiminin İsrail’i İran’ın petrol veya nükleer tesislerine saldırmaması konusunda uyardığını belirtti. WSJ'de, "Biden yönetimi, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesi gibi sürpriz saldırıların önüne geçmeyi umuyor" denildi.





LÜBNAN'DA 2 BİNİ AŞKIN ÖLÜ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.





Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi öldü.