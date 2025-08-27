Gözler Devlet Bahçeli'de

Assan Grup sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" ve "askeri casusluk" suçlarından gözaltı kararı verildi.





"Cumhuriyet başsavcılığımızca son dönemlerde yürütülen ve kamuoyunca bilinen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında devam eden araştırmalar neticesinde ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri tespit edilmekle, faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi de dikkate alınarak şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve askeri casusluk suçlarından gözaltı kararı verilmekle şahıslar bugün gözaltında alınmıştır. İkamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam etmektedir."





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Dava arkadaşım, ülküdaşım" diyerek savunduğu Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma çok yönlü devam ediyor.Son olarak hakkında ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma’ suçundan tutuklanan ve Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen bir diğer isim olan eski MKE Başkanı İsmet Sayhan'ın danışmanlığını yaptığı iki kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Assan Grup altında faaliyet gösteren 10 şirket hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.İstanbul Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin açıklama şöyle:Selahattin Yılmaz, suç dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı’yla birlikte Bahçeli’ye yaptığı ziyaretle biliniyor.Eski MKE Başkanı Emin Öner de MHP ve Bahçeli'ye yakınlığıyla biliniyor.