Gözler faturalar için bu toplantıdaydı, indirim haberi gelmedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji şirketleriyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Elektrik dağıtım şirketleri ile bir araya geldikleri toplantıda kriz yönetim planlarını ele aldıklarını aktaran Dönmez, "Bizim açımızdan çok verimli bir toplantı oldu" dedi. Yurttaşların merakla beklediği 'elektrik faturalarında düzenleme' konusuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.





Fahiş faturalara gösterdikleri tepki nedeniyle muhalefeti hedef alan Dönmez, "Muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin, adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan aşağı indiğini görüyoruz" dedi.







'PROVOKASYONDAN MEDET UMUYORLAR'





Dönmez 'provokasyon' olarak nitelediği tepkilere ilişkin, "Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız ancak provokasyondan medet umanların da her zaman karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.







