Samanyolu Haber /Dünya / Gözler Hizbullah lideri Nasrallah'ta: Bugün açıklama yapacak! /25 Ağustos 2024 11:10

Gözler Hizbullah lideri Nasrallah'ta: Bugün açıklama yapacak!

Mavi Hat'ta gerilim yükseliyor. Lübnan Hizbullah'ı üst düzey komutanlarından Fuad Şükr'ün öldürülmesine yönelik başlattığı saldırıda İsrail’e 320’den fazla Katyuşa roketi fırlattı. İsrail, 48 saatlik OHAL ilan etti. Hizbullah lideri Sayyed Hassan Nasrallah'ın İsrail ile artan gerilimler üzerine önemli bir açıklama yapacağı duyuruldu.

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Lübnan’ın İran destekli Hizbullah hareketinin genel sekreteri Sayyed Hassan Nasrallah, İsrail ile yaşanan son gerilimlere ilişkin olarak Pazar günü saat 15:00'da televizyon üzerinden bir konuşma yapacak. Bu açıklama, İsrail ile Hizbullah arasındaki tırmanan çatışmaların ardından geldi.

Hizbullah, 30 Temmuz’da Lübnan’daki üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’e yönelik suikasta misilleme olarak İsrail’e füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediklerini bildirdi.

Pazar günü İsrail’e 320’den fazla Katyuşa roketi fırlatan Hizbullah, 11 askeri hedefi vurduğunu ve bu saldırının, Şükür’ün suikastine karşı gerçekleştirilen “ilk aşama” olduğunu belirtti. Tam yanıtın ise “bir süre” alacağı ifade edildi.

48 SAATLİK OHAL İLAN EDİLDİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu sabah Lübnan’a karşı başlattıkları geniş çaplı "önleyici saldırı" sonrası İsrail genelinde 48 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Gallant, bu kararın "iç cephedeki durum"un gerektirdiğini ve güvenlik önlemleri açısından gerekli olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyini ve merkezini hedef alabilecek füze rampalarına yönelik büyük çaplı bir hava saldırısı başlattı.

100 savaş uçağının katıldığı operasyonda, toplamda 40 fırlatma noktası vuruldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıya ilişkin olarak, "Kim bize zarar verirse biz de ona veririz" açıklamasında bulundu ve Hizbullah’a yönelik operasyonların binlerce roketi imha ettiğini duyurdu.
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