Gözler İmamoğlu'nda

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 65 belediye kazanan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Iğdır, Siirt, Baykan, Kurtalan ve Altınova belediyelerine de herhangi bir mahkeme kararı olmadan İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla kayyım tayin edildi.





6 belediye eşbaşkanına mazbataları verilmeyen, 2 ismin ihraç eden, 45 belediyesine ise kayyım atanan HDP’nin elinde sadece 12 belediye kaldı.







HDP İstanbul il eşbaşkanları Elif Bulut ve Erdal Avcı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetin kayyım gaspına dair değerlendirmelerde bulundu.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk günlerinde Batman, Silvan, Ergani, Lice ve Eğil belediyelerine kayyımların atandığına işaret eden Bulut, belediyelerinin örnek çalışmalar yürüttüğü için hedef haline geldiğini ifade etti.





Bulut belediyelerine atanan kayyımlar ile halkın iradesine bir kez daha darbe yapıldığını söyledi.





MUHALEFET YAN YANA DURMALI





İktidarın kendine muhalefet eden her kesime karşı savaş başlattığını vurgulayan Bulut, bu sebeple kayyım atamalarına karşı herkesin ses çıkarması ve tepki göstermesi gerektiğini dile getirdi.





Bulut, “Bugün belediyelerimize atanan kayyımlara susarlarsa sıra diğer belediyelere de gelecektir. Sessiz kalmanın sırayı savuşturacağı anlamına gelmemesi gerektiğini diğer belediyelerin bilmesi gerekiyor. Demokrasi alanında mücadele eden her kurumun, partinin mutlaka bir söz söylemesi ve birlikte karşı çıkması lazım.” dedi.





"İMAMOĞLU’DAN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"





Bulut, partilerinin yerel seçimlerde AKP’nin kaybetmesi için stratejik oy kullandığını, bu stratejiyle Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) birçok büyükşehir belediyesi ve belediye kazandırdıklarına dikkati çekti.





Bulut, “CHP, bizim oy ve katkılarımızla birçok büyükşehir belediyesini kazandı. Bu anlamda kayyımlara karşı susulması, bir söz söylememesi halkta rahatsızlığa sebep oldu.” diye konuştu.





Bulut, beklentilerini şöyle ifade etti: “Ekrem İmamoğlu’ndan kayyımlara karşı bir açıklama bekliyoruz. İmamoğlu kendisine oy verenlerin rahatsızlıklarını bilebilecek kadar iyi bir politikacı. İmamoğlu ve demokrasi güçlerinin bugün kalkıp yapılanların haksızlık olduğunu, kayyımların bir darbe olduğunu net bir şekilde söylemek zorundalar.”





"SESSİZ KALMAK KAYYIM GASPINA ORTAK OLMAKTIR"

Bulut, "Eğer yüz binlerce seçmenin oy verdiği halkın iradesine darbe yapılıyor ve siz buna tutum almıyorsanız; yapılanlara ortak olmuş olurusunuz. Bu anlamıyla İmamoğlu başta olmak üzere demokrasi güçlerinin ses çıkarmaları şarttır. Çünkü demokrasinin güçlendirmenin tek yolu ilkeli ve tutarlı siyasettir.” diye konuştu.