Gözler İstanbul Adliyesi'nde: İmamoğlu ifade verecek!

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkında açıklamalarda bulunmuştu.





Başsavcılık, “Akın Gürlek ve ailesini tehdit” ettiği gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun bu soruşturma kapsamında ne zaman ifade vereceğini ilk kez Gerçek Gündem duyurmuştu.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, resen başlatılan bu soruşturma kapsamında bugün saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek.





ÖZEL'DEN ÇAĞRI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dün gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösteren Özel, "Yarın ifadeye çağrılan İstanbul’un ta kendisidir" dedi.





Özel, vatandaşlara bugün ifadeye gelmeleri için çağrıda bulundu.