Samanyolu Haber /Dünya / Gözler kritik eyaletlerdeki oy sayımında /05 Kasım 2020 10:38

Gözler kritik eyaletlerdeki oy sayımında

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oyların sayımına devam ediliyor. Seçim sürecine ise Trump'ın hile iddiası damgasını vururken, Joe Biden henüz oy sayımı sürmesine rağmen bugüne kadarki tüm başkan adaylarından daha çok oy aldı.

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ABD'de başkanlık seçimlerinde tüm zamanların en yüksek katılım düzeyi gerçekleşti. Ancak kritik eyaletlerdeki oy sayımının devam etmesi nedeniyle iki aday da henüz ipi göğüslemiş değil. Kazananın Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Wisconsin, Nevada ve Pennsylvania'dan çıkacak sonuçlara göre netleşmesi bekleniyor. 

Trump, Wisconsin, Georgia, Pennsylvania ve Michigan'da da oy sayımını yargıya taşıyor.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. 'Delegeler Kurulu' adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.
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