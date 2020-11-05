Gözler kritik eyaletlerdeki oy sayımında

ABD'de başkanlık seçimlerinde tüm zamanların en yüksek katılım düzeyi gerçekleşti. Ancak kritik eyaletlerdeki oy sayımının devam etmesi nedeniyle iki aday da henüz ipi göğüslemiş değil. Kazananın Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Wisconsin, Nevada ve Pennsylvania'dan çıkacak sonuçlara göre netleşmesi bekleniyor.







Trump, Wisconsin, Georgia, Pennsylvania ve Michigan'da da oy sayımını yargıya taşıyor.





ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. 'Delegeler Kurulu' adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.