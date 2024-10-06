Samanyolu Haber /Gündem / Gözler Lübnan'daydı: İsrail rotayı değiştirip başka bir noktaya kara harekatı başlattı /06 Ekim 2024 12:44

Gözler Lübnan'daydı: İsrail rotayı değiştirip başka bir noktaya kara harekatı başlattı

İsrail Savunma Kuvvetleri, 162. tümene bağlı 401. ve 460. zırhlı tugayların gece boyunca Gazze Şeridi'nde Gazze şehrinin 4 kilometre kuzeyinde yer alan bir Filistin şehri olan Cebaliye'yi kuşattığını ve şu anda bölgede yeni bir kara operasyonu yürüttüğünü bildirdi.

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İsrail Savunma Kuvvetleri, 162. tümene bağlı 401. ve 460. zırhlı tugayların gece boyunca Cebaliye'yi kuşattığını ve şu anda bölgede yeni bir kara operasyonu yürüttüğünü bildirdi. Ordu bölgedeki siviller için tahliye emri yayınlarken İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye gece saatlerinde 30 hava saldırısı düzenledi.

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İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta bulunan El Aksa Camii'ne düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 21'e yükseldiği aktarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 30'dan fazla hava saldırısı düzenlediği ve İsrail'in gece saatlerinde bu bölgeye yönelik en şiddetli saldırılarını gerçekleştirdiği belirtildi.

Beyrut'un Dahiye bölgesinden patlama seslerinin duyulduğu ve bölgeyi siyah dumanların kapladığı aktarıldı.İsrail'in Es-Safir ve Burc el-Baracine bölgelerini, havalimanı yolu üzerindeki bir benzin istasyonunu, Amerikan Mahallesi ve Gubeyri bölgesindeki bazı binaları ve birçok noktayı hedef aldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, "gece saatlerinde İsrail savaş uçaklarının, hassas istihbarat rehberliği altında Beyrut bölgesine birçok saldırı düzenleyerek çok sayıda silah deposunu ve yapıyı hedef aldığını" ifade etti.

İSRAİL'DEN YENİ KARA HAREKATI
İsrail Savunma Kuvvetleri, 162. tümene bağlı 401. ve 460. zırhlı tugayların gece boyunca Cebaliye'yi kuşattığını ve şu anda bölgede yeni bir kara operasyonu yürüttüğünü bildirdi. İsrail ordusu, askerlerin bölgeye girmesiyle birlikte hava saldırıları ve topçu ateşi dalgası gerçekleştirdiğini, Cebaliye'de Hamas'a ait onlarca noktayı hedef aldığını duyurdu. Ordu Gazze'nin kuzeyindeki geniş alanlar için tahliye emri çıkararak, sakinlerin halihazırda aşırı kalabalık olan el-Mavasi'deki "insani bölge"ye kaçmalarını emretti.

BEYRUT'TA ŞİDDETLİ PATLAMALAR
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi.Şehrin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.Patlamalardan kısa süre önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istemişti.

Adraee, saldırıların ardından yaptığı açıklamada ise Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlediklerini açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü, Beyrut'un güneyindeki başka noktalara da Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulundu.Öte yandan Lübnan'da yayın yapan özel MTV kanalı ise Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'a ait Al Manar televizyonuna ait stüdyolarda yangın çıktığını bildirdi.


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