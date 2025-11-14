Samanyolu Haber /Dünya / Gözler Netanyahu'da! Suçunu itiraf edip, affını isteyecek mi? /14 Kasım 2025 10:04

Gözler Netanyahu'da! Suçunu itiraf edip, affını isteyecek mi?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davalarının Amerika ve İsrail arasındaki çıkar ilişkine zara verdiğine vurgu yaptı. Öte yandan af iddialarına ise "Bu olmayacak. Kimse benim bunu yapacağımı söylemiyor ve kesinlikle yapmayacağım" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avustralyalı televizyon sunucusu Erin Molan'ın YouTube kanalına verdiği röportajda, hakkındaki yolsuzluk yargılaması ve af tartışmaları ile New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karar'da yer alan habere göre Netanyahu, yolsuzluk suçunu kabul etmek anlamına gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Herzog'tan af talebinde bulunmayacağını, "Bu olmayacak. Kimse benim bunu yapacağımı söylemiyor ve kesinlikle yapmayacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Herzog'un af çıkartabilmesi için Netanyahu'nun suçunu itiraf ederek resmi talepte bulunması gerekiyor.

HEM AMERİKAN HEM İSRAİL ÇIKARLARINA ZARAR VERİYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın mektupla kendisi için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'tan af talebinde bulunmasına minnettarlığını dile getiren Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasının hem Amerikan hem de İsrail çıkarlarına zarar verdiğini ileri sürdü.

New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani’nin, kenti ziyaret etmesi halinde kendisini gözaltına aldırtacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin Netanyahu, "Oraya gitmekten korkuyor muyum? Kesinlikle hayır. Elbette hayır” dedi.

Netanyahu, New York Belediye Başkanı Mamdani'nin "ekonomi, antisemitizmin ne olduğunu bilmeyen genç ve eğitimsiz bir lider" olduğunu ileri sürdü.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI
Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.
