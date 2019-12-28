Gözler onu aradı ama yoktu! Berat Albayrak yerli otomobil törenine neden katılmadı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dün 'yerli otomobil' için görkemli bir tören düzenlendi. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ‘Yerli Otomobil’ lansmanına tüm bakanlar katıldı. Ancak bir ismin katılmaması dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak törende yoktu.





Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, Bakan Albayrak'ın yer almaması, Pelikan grubunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a tavrı ile ilgili olduğu belirtildi.





Tanıtım esnasında Şırnak’ta AKP il teşkilatının düzenlediği bir programda bulunan Berat Albayrak programdan fotoğraf paylaştı.





Gebze'deki TOGG organizasyonu bittikten yaklaşık bir saat sonra yerli otomobil paylaşımı yapan Albayrak’ın tanıtıma katılmaması, iktidar kulislerinde AKP içerisindeki Pelikan grubunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yaşadığı gerilimin bir yansıması olarak yorumlandı.



