Samanyolu Haber /Gündem / Gözler onu aradı ama yoktu! Berat Albayrak yerli otomobil törenine neden katılmadı? /28 Aralık 2019 13:32

Gözler onu aradı ama yoktu! Berat Albayrak yerli otomobil törenine neden katılmadı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Erdoğan'ın katıldığı her programa katılırken Yerli Otomobil’ lansmanına tüm bakanlar katıldığı halde katılmadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dün 'yerli otomobil' için görkemli bir tören düzenlendi. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ‘Yerli Otomobil’ lansmanına tüm bakanlar katıldı. Ancak bir ismin katılmaması dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak törende yoktu. 

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, Bakan Albayrak'ın yer almaması, Pelikan grubunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a tavrı ile ilgili olduğu belirtildi.

Tanıtım esnasında Şırnak’ta AKP il teşkilatının düzenlediği bir programda bulunan Berat Albayrak programdan fotoğraf paylaştı.

Gebze'deki TOGG organizasyonu bittikten yaklaşık bir saat sonra yerli otomobil paylaşımı yapan Albayrak’ın tanıtıma katılmaması, iktidar kulislerinde AKP içerisindeki Pelikan grubunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yaşadığı gerilimin bir yansıması olarak yorumlandı.

AKP kaynakları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tanıtım organizasyonunda ön planda olduğuna dikkat çekerek, "Albayrak'ın katılamaması Pelikan grubunun tavrını sürdürdüğünü gösteriyor" dedi. 

Geçtiğimiz Ağustos ayında, sosyal medyada AKP içerisindeki Pelikan adıyla bilinen ve Berat Albayrak'ı destekleyen yapıya yakın bir hesaptan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarı ve AKP Ankara eski Milletvekili Aydın Ünal'ın birlikte hareket ettikleri belirtilerek, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın olduğu iddia edilen Aydın Ünal'ın AKP'ye yönelik eleştirilerine Varank'ın destek verdiği öne sürülmüştü.   
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