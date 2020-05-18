Gözler Oxford laboratuvarlarında...

Pazar günü virüs bilgilendirme toplantısında konuşan Sharma, üniversitenin AstraZeneca ilaç şirketiyle hükümetin de desteğiyle küresel bir lisans anlaşması imzaladığını bildirdi. Anlaşmanın, "Oxford aşısının üretimi ve ticarileştirilmesine" yönelik olduğu belirtildi.







Sharma, "Bu, eğer aşı denemesi başarılı olursa AstraZeneca'nın eylül itibarıyla İngiltere'ye 30 milyon doz sunmak için çalışmalara başlayacağı anlamına geliyor. Anlaşma toplamda 100 milyondan fazla doz üretilmesini öngörüyor" ifadelerini kullandı.





Sharma, bu aşı için ilk erişime sahip olacak ülkenin İngiltere olduğunu belirtti. Sharma aynı zamanda, aşının gelişmekte olan ülkelere mümkün olan en az maliyetle ulaşımının da sağlanacağını ifade etti.





Oxford Üniversitesi'nin Covid-19 aşısı için ilk klinik denemelerinin iyi ilerlediğini söyleyen Sharma, yine de aşının bulunacağına dair bir kesinlik olmadığının altını çizdi.