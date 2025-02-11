Gözler Özgür Özel'de: CHP'de ön seçim onaylandı, aday kriteri belirlendi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantı 2,5 saat sürdü.



Parti kaynaklarından MYK gündemine ilişkin alınan bilgiye göre, bugün "erken seçim" gündemiyle yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı değerlendirildi ve ön seçim ele alındı. MYK'de, ön seçim takvimi onaylanırken aday kriterleri de belirlendi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda ön seçime ilişkin takvimden detaylar paylaşacağı öğrenildi.



Öte yandan MYK'de bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin inceleme başlatılması da görüşüldü.