Samanyolu Haber /Dünya / Gözler Trump-Putin görüşmesinde: Tarih belli oldu! /30 Mart 2025 17:36

Gözler Trump-Putin görüşmesinde: Tarih belli oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu hafta görüşeceğini açıkladı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşeceği tarih belli oldu.

Trump, Putin ile bu hafta görüşeceğini duyurdu.

PUTİN TRUMP'I KIZDIRDI
Halktv'de yer alan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini "fazlasıyla kızdırdığını" ifade etti.

Trump, Putin'in Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yerine geçici bir hükümet önerisinin "uygunsuz" olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, Zelenski'nin liderliğine duyulan güvensizliğin kendisini "rahatsız ettiğini" belirtti.
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