Gözler Trump-Putin görüşmesinde: Tarih belli oldu!

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşeceği tarih belli oldu.





Trump, Putin ile bu hafta görüşeceğini duyurdu.





PUTİN TRUMP'I KIZDIRDI

Halktv'de yer alan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini "fazlasıyla kızdırdığını" ifade etti.





Trump, Putin'in Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yerine geçici bir hükümet önerisinin "uygunsuz" olduğunu dile getirdi.





Ayrıca, Zelenski'nin liderliğine duyulan güvensizliğin kendisini "rahatsız ettiğini" belirtti.