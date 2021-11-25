Samanyolu Haber /Ekonomi / Gözlerin çevrildiği toplantı sonrası yeni açıklama /25 Kasım 2021 21:55

Gözlerin çevrildiği toplantı sonrası yeni açıklama

Kurlarda yukarı yönlü hareket sonrasında ekonomi gündemi yoğunken, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve banka genel müdürleriyle bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görüşmesine ilişkin detayları anlattı.

SHABER3.COM

Dövizde üst üste gelen rekorlar sonrası ekonomide yaşanan son gelişmelerle ilgili Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve banka genel müdürleriyle görüştü.

Kavcıoğlu, bankacılarla olan görüşmesine ilişkin detayları anlattı. Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle olan görüşmesine ilişkin olarak, "Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme oldu. Çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en başarılı sektör olarak çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Merkez Bankası ile BDDK'nın karşılıklı görüş alışveriş yaptığını dile getiren Kavcıoğlu, "Genel değerlendirmeler her zaman olduğu gibi Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, bankacılık sektörü ile ilgili yeni bir yıla giriyoruz, durum değerlendirilmesi, Merkez Bankası, BDDK'dan karşılıklı görüş alışverişleri oldu. Her zaman olduğu gibi, değişik bir şey yok" dedi.

Süreci hep birlikte götüreceklerini aktaran Kavcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

Her şey kendi içerisinde konuşuldu. Bilgilendirdik. Faiz indirimleri olsun, diğer konularla ilgili. Sektör ve BDDK ile çok uyumlu iletişim içerisindedir. Dünyanın en başarılı sektörlerinden biri olarak bankacılık sektörü bu işi yürütmektedir. Karşılıklı görüş alışverişlerimiz, taleplerimiz, taleplerini değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi bu süreci birlikte götüreceğiz. Bu toplantılar daha önceden ayrılan toplantılar. Olağanüstü bir toplantı değil onu ifade edeyim. Daha sonra da yapacağımız toplantılardan bir tanesi.

"Banka genel müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. İyi bir görüşme oldu" diyen Kavcıoğlu, "Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme oldu. BDDK Başkanımız toplantıdaydı. Zaten biz normalde iletişim halindeyiz. Çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en başarılı sektör olarak çalışmalarını sürdürüyor" görüşünü dile getirdi.

“ÇOK DEĞİŞİK BİR ŞEY YOK”

Kavcıoğlu, toplantının gündeminin sorulması üzerine ise, “Genel değerlendirmeler, her zaman olduğu gibi. Türkiye’nin ekonomik gelişmeleri, bankacılık sektörüyle ilgili yeni bir yıla giriyoruz öncesinde yılın değerlendirmesi, bankacılık sektörünün değerlendirilmesi, Merkez Bankası, BDDK’dan karşılıklı olarak görüş alışverişleri, bunlar konuşuldu. Her zaman olduğu gibi çok değişik bir şey yok” cevabını verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gözlerin çevrildiği toplantı sonrası yeni açıklama Sonraki Haber >>

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Metroda dehşet!

Metroda dehşet!

Kadin bir dostun ardından...

Kadin bir dostun ardından...

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:16:37