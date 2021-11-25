Gözlerin çevrildiği toplantı sonrası yeni açıklama

Dövizde üst üste gelen rekorlar sonrası ekonomide yaşanan son gelişmelerle ilgili Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve banka genel müdürleriyle görüştü.





Kavcıoğlu, bankacılarla olan görüşmesine ilişkin detayları anlattı. Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle olan görüşmesine ilişkin olarak, "Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme oldu. Çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en başarılı sektör olarak çalışmalarını sürdürüyor" dedi.





Merkez Bankası ile BDDK'nın karşılıklı görüş alışveriş yaptığını dile getiren Kavcıoğlu, "Genel değerlendirmeler her zaman olduğu gibi Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, bankacılık sektörü ile ilgili yeni bir yıla giriyoruz, durum değerlendirilmesi, Merkez Bankası, BDDK'dan karşılıklı görüş alışverişleri oldu. Her zaman olduğu gibi, değişik bir şey yok" dedi.





Süreci hep birlikte götüreceklerini aktaran Kavcıoğlu şu ifadeleri kullandı:





Her şey kendi içerisinde konuşuldu. Bilgilendirdik. Faiz indirimleri olsun, diğer konularla ilgili. Sektör ve BDDK ile çok uyumlu iletişim içerisindedir. Dünyanın en başarılı sektörlerinden biri olarak bankacılık sektörü bu işi yürütmektedir. Karşılıklı görüş alışverişlerimiz, taleplerimiz, taleplerini değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi bu süreci birlikte götüreceğiz. Bu toplantılar daha önceden ayrılan toplantılar. Olağanüstü bir toplantı değil onu ifade edeyim. Daha sonra da yapacağımız toplantılardan bir tanesi.





"Banka genel müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. İyi bir görüşme oldu" diyen Kavcıoğlu, "Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme oldu. BDDK Başkanımız toplantıdaydı. Zaten biz normalde iletişim halindeyiz. Çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en başarılı sektör olarak çalışmalarını sürdürüyor" görüşünü dile getirdi.





“ÇOK DEĞİŞİK BİR ŞEY YOK”





Kavcıoğlu, toplantının gündeminin sorulması üzerine ise, “Genel değerlendirmeler, her zaman olduğu gibi. Türkiye’nin ekonomik gelişmeleri, bankacılık sektörüyle ilgili yeni bir yıla giriyoruz öncesinde yılın değerlendirmesi, bankacılık sektörünün değerlendirilmesi, Merkez Bankası, BDDK’dan karşılıklı olarak görüş alışverişleri, bunlar konuşuldu. Her zaman olduğu gibi çok değişik bir şey yok” cevabını verdi.