Gözlerin çevrildiği Trump-Putin zirvesinin saati belli oldu

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD eski Başkanı Donald Trump’ın yarın (15 Ağustos Cuma günü) Alaska’da yapacağı görüşmenin saat 22.30’da başlayacağını açıkladı. İki liderin gündeminde hangi konuların yer alacağına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.





KREMLİN SAATİ DUYURDU

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ve Trump'ın görüşmesinin, tercümanların huzurunda bire bir sohbetle saat 22:30'da Moskova saatiyle başlayacağını söyledi.





SAVAŞ MESAJI

Rusya-Ukrayna savaşının iki yılı aşkın süredir devam ettiği bir dönemde gerçekleşecek zirve, uluslararası kamuoyunun gündeminde. Trump, Alaska’daki buluşma öncesi yaptığı açıklamada, "Savaşı bitirmek için buradayım. Son 6 ayda 5 savaşı bitirdim" demişti.





Putin’in savaşı durdurma konusunda mutabakata varmaması halinde ise "Rusya için ağır sonuçlar" olacağı uyarısında bulunan Trump, bu sonuçların ne olacağını şimdilik açıklamadı ancak "Putin sonuçlarına katlanacak" ifadelerini kullanmıştı.