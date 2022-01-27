Gözlerin üzerine çevrildiği golcüyle ilgili yeni açıklama

VavaCars Fatih Karagümrük yönetimi, adı son dönemde transfer söylentilerine karışan forvet oyuncuları Aleksandar Pesic ile ilgili bir açıklama paylaştı.



İstanbul ekibi bu paylaşımında "Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." notunu düştü.



İşte VavaCars Fatih Karagümrük yönetiminin açıklaması: "Profesyonel futbolcumuz Aleksandar Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki; oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."