Samanyolu Haber /Spor / Gözlerin üzerine çevrildiği golcüyle ilgili yeni açıklama /27 Ocak 2022 20:24

Gözlerin üzerine çevrildiği golcüyle ilgili yeni açıklama

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan VavaCars Fatih Karagümrük'ün golcüsü Pesic ile ilgili kulüp yönetiminden bir açıklama geldi.

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VavaCars Fatih Karagümrük yönetimi, adı son dönemde transfer söylentilerine karışan forvet oyuncuları Aleksandar Pesic ile ilgili bir açıklama paylaştı.

İstanbul ekibi bu paylaşımında "Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." notunu düştü.

İşte VavaCars Fatih Karagümrük yönetiminin açıklaması: "Profesyonel futbolcumuz Aleksandar Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki; oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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