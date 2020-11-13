Gözlük takanlarda koronavirüs daha mı az görünüyor?

Koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artarken, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan çarpıcı bir açıklama geldi. İlhan, "Gözlük takanlarda koronavirüsün daha az görüldüğü ile ilgili bir yaklaşım söz konusu. Gözlük kullanınca maskenin üst kısmına gözlüğümüz baskı yaptığı için üstten maskenin içine partikül girmesi engelleniyor" ifadelerini kullandı.





"ÖNLEMSİZ DIŞARIYA ÇIKMAYIN!"

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 testi pozitif olan, karantinası devam eden kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kesinlikle dışarıya çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı. “Vefa Destek timleri yaşı ne olursa olsun vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor. Evde izolasyondaysa, karantinadaysa zaten dışarıya çıkma şansı yok. Ama karantinasını tamamladı ve doktorundan da ‘dışarıya çıkabilirsin’ yaklaşımı söz konusu olduysa her ihtimale karşı kendi önlemini alarak dışarıya çıkması gerekiyor.”





"Siperliğin o kadar da etkisi yok"

Prof. Dr. İlhan, çift maske kullanımı ile ilgili ise şöyle konuştu:





“Normal şartlar altında toplumda da önerdiğimiz cerrahi maske Koronavirüs'ten korunmak için yeterli. Ama kişinin çift maske takması elbette daha koruyucu olacaktır. Siperliğin o kadar da etkisi yok açıkçası. "