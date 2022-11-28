Samanyolu Haber /Gündem / Göztepe-Altay maçında saha karıştı! Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırı... /28 Kasım 2022 00:28

Göztepe-Altay maçında saha karıştı! Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırı...

İzmir’de saat 19.00’da başlayan Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan’a korner direği ile saldırdı

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1. Lig’de İzmir derbisi Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı.

TARAFTARLAR YARALANDI

Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durdu.


TARAFTAR KALECİYE SALDIRDI

Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı. Ozan'a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.
Futbolular ve hakemler soyunma odasına girdi. Atılan fişekler sonucunda yaralanan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır da hastaneye götürüldü
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