Göztepe-Altay maçında saha karıştı! Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırı...

1. Lig’de İzmir derbisi Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı.





TARAFTARLAR YARALANDI





Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durdu.









TARAFTAR KALECİYE SALDIRDI





Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı. Ozan'a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı.





HASTANEYE KALDIRILDILAR





Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

Futbolular ve hakemler soyunma odasına girdi. Atılan fişekler sonucunda yaralanan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır da hastaneye götürüldü