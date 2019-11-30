Göztepe-Fenerbahçe maçında tam 4 gol vardı

Fenerbahçe, İzmir’de nefesleri kesen maçta Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Yine bir deplasmanda daha puan bıraktı. Sarı-Lacivertli takım iki kez geriye düştüğü maçı berabere bitirmeyi başardı. Gustavo kırmızı kart gördü.





Süper Lig’in 13. haftasında İzmir’de nefes kesen bir 90 dakikada yaşandı. Fenernbahçe, Göztepe karşısında iki kez yenik duruma düşmesine rağmen 2-2’lik skorla bir puanı kurtardı. Sarı-Lacivertli takımda Gustavo uzatmalarda kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe’nin gollerini Serdar Aziz ve Rodrigues atarken Göztepe’nin sayıları Casto ve Alpaslan’dan geldi. Sarı-Lacivertli takım yine bir deplasmandan daha puan kaybı ile döndü. Son 4 haftada 7 puan bıraktı. Sarı-Lacivertli takım puanını 22’ye, Göztepe’de 17’ye yükseltti. Fenerbahçe lider Sivasspor’un 5 puan gerisine düştü.





DEPLASMAN BASKISI VAR





Deplasmanlarda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe için Göztepe karşısında alacağı sonuç ileriye dönükte takımı olumlu ya da olumsuz etkileyecekti. Kruse ve Rodrigues’in oynayacak olması Sarı-Lacivertli takımı hücum anlamında rahatlatsa da psikolojik baskıda Sarı-Lacivertli takımı baskı altında alıyordu. Ersun Yanal, bu handikapı aşmak için daha ilk dakikadan itibaren oyunu ileriye taşImaya çalıştı. Ancak ev sahibi Göztepe, savunmada kalmak yerine aynı ölçüde karşılık verdi.





GÖZTEPE, 7. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ





Kruse’nin 5. dakikada boş durumda vurduğu kafa vuruşu Fenerbahçe’yi heyecanlandırdı. Ancak Sarı-Kırmızılı takımın buna cevabı golle oldu. Dakikalar 7’yi gösterdiğinde Göztepe 1-0 öne geçti. Ceza sahasına gelen ortayı Zanka kafayla karşıladı. Topu kontrol eden Castro sol ayağıyla uzak köşeye vurdu. Kaleci Altay’ın geç reaksiyon göstermesi üzerine top direğe de çarparak filelerle buluştu. Golden sonra Fenerbahçe, beraberlik için daha fazla risk aldı. 38’de ev sahibi takım bir gol daha buldu. Ancak yan hakem bayrağını kaldırarak golü ofsayt olarak geçersiz saydı.





FENERBAHÇE SERDAR AZİZ’LE BERABERLİĞİ YAKALADI





İlk yarının son bölümünde Fenerbahçe skora denge getirdi. Göztepe’nin daha üstün oynadığı bölümde Sarı-Lacivertli takım Emre Belözoğlu ile köşe vuruşunu kullandı. Penaltı noktası üzerinden topa iyi yükselen Serdar Aziz, kaleci Beto’nun uzanamayacağı noktaya topu göndererek skoru 1-1 yaptı. Bu gol ilk yarının skorunu belirledi.





GÖZTEPE PENALTI KAZANDI





Karşılaşmanın 2. yarısında iki takımda galibiyet için açık oynadı. Göztepe 57. dakikada penaltı kazandı. Gustavo, Ceza sahası içinde Soner’in ayağına bastı. Hakem Abdülkadir Bitigen önce devam ettirdi. Sonra VAR uyarısı ile pozisyonu inceledi. Önce penaltı noktasını gösterdi. Ardından da Gustova’ya sarı kart çıkardı.





PENALTI KAÇTI, GOL GELDİ AMA..





Hakemin penaltı kararının ardından Alpaslan atışı kullanmak için topun başına geçti. Topu kaleci Altay’ın sağ tarafına gönderdi. Altay topu tutmayı başardı. Ve hemen ardından eliyle Rodrigues’in koşu yoluna attı. Rodrigues topu rakip sahaya taşıyarak topu kaleye gönderdi. Topu çizgiyi geçerken Moses dokundu ve golü attı. Abdulkadir Bitigen önce golü verdi. Ancak yine VAR devreye girdi. Kaleci Altay’ın penaltıyı kurtarırken çizgide durmadığını tespit etti. Bitigen’de pozisyonu inceleyip Fenerbahçe’nin golünü iptal ederek penaltının tekrarlanmasını istedi. İtirazlar ise sonuç vermedi. 63. dakikada Alpaslan tekrar topun başına geçerek skoru 2-1 yaptı.





FENERBAHÇE BERABERLİĞİ ERKEN BULDU







Golden sonra Fenerbahçe iyice öne çıkarken, Göztepe de skoru korunma düşüncesine girdi. Sarı-Lacivertli takım 68. dakikada golü buldu. Max Kruse’nin ceza sahasına ortaladığı topu oyuna yeni giren Muriqi kale sahasının içine indirdi. Hızlı bir şekilde topa koşan Rodrigues kaleci Beto’dan önce topa dokunarak skoru 2-2’ye getirdi. Bu dakikadan sonra iki takımda gol için risk almaya başladı.





TOPU DİREKTEN DÖNDÜ GUSTAVO KIRMIZI GÖRDÜ





Fenerbahçe 87. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile duran top kullandı. Ceza saha içinde Ozan Tufan topa iyi yükselerek kafayı vurdu. Ancak bu sefer top direğe takıldı. Bu pozisyondan sonra Fenerbahçe’de Luiz Gustavo ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Hakem 9 dakikalık uzatma gösterdi. Uzatmalarda Deniz Kadah’ın attığı gol ofsayt olarak ipta edildi. Zorlu mücadele 2-2 sona erdi.





PUAN DURUMU













MAÇ ÖZETİ





Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Castro, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler (Dk. 90 8 Yasin Öztekin), Napoleoni (Dk. 80 Mossoro), Jerome (Dk. 90 Deniz Kadah)





Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka (Dk. 64 Vedat Muric), Serdar Aziz, Dirar, Moses, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 75 Jailson), Rodrigues, Deniz Türüç (Dk. 82 Ferdi Kadıoğlu), Kruse

Goller: Dk. 7 Castro, Dk. 63 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 44 Serdar Aziz, Dk. 68 Rodrigues (Fenerbahçe)





Kırmızı kart: Dk. 90+1 Luiz Gustavo (Fenerbahçe) / Sarı kartlar: Dk. 50 Emre Belözoğlu, Dk. 61 Altay Bayındır, Dk. 62 Dirar, Dk. 76 Serdar Aziz, Dk. 89 Jailson (Fenerbahçe), Dk. 73 Gassama (Göztepe)





Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu / Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu