Samanyolu Haber /Spor / Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa' sloganı /04 Mart 2023 00:02

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa' sloganı

TFF 1. Lig'de oynanan Göztepe Boluspor maçı öncesinde 'Hükümet İstifa' sloganları atıldı.

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'

TFF 1. Lig’de oynanan Göztepe-Boluspor maçı öncesinde tribünlerde ‘hükümet istifa’ sesleri yükseldi.

İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan Göztepe-Boluspor maçı başlamadan önce tribünler “Hükümet istifa!” sloganı attı. Tribünlerin tezahüratları sosyal medyada yayınlanan videolar ile gündem oldu.

‘MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ’
Göztepe maça siyah forma, şort ve çorapla çıkarken güney tribününde dev depremzedelerle dayanışma pankartı açıldı. Başlama düdüğü öncesinde de tribünler “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı attı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçlarında atılan ‘Hükümet İstifa’ sloganlarının ardından maçların seyircisiz oynanması gündeme gelmişti. Yaşananlar sonrası Fenerbahçe’nin Kayserispor ile oynayacağı maça sarı lacivertli taraftarların alınmamasına karar verilmişti.
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