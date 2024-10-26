Samanyolu Haber /Spor / Göztepe - Trabzonspor maçında kırmızı kartlar havada uçuştu /26 Ekim 2024 20:50

Göztepe - Trabzonspor maçında kırmızı kartlar havada uçuştu

Göztepe ve Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısında iki kırmızı kart çıktı. Göztepe 10 kişi kalmasına rağmen oyuna hükmederken, Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla takımına hayat verdi.

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Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, kırmızı kartların adeta havada uçuşmasına sahne oldu.

Maça etkili başlayan ev sahibi Göztepe, ardı ardına bulduğu pozisyonlarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı ancak aradığı golü bir türlü bulamadı. Mücadelenin 28. dakikasında, Anthony Dennis’in kırmızı kartla oyundan atılmasıyla İzmir temsilcisi 10 kişi kaldı.

Orta sahada boşta kalan topu uzaklaştırmaya çalışan Dennis, Simon Banza'nın ayağını uzatmasıyla rakibinin bileğine temas etti. Dennis'in bu müdahalesi, Banza'nın aşil tendonu bölgesine denk gelince, maçın hakemi Cihan Aydın tereddüt etmeden kırmızı kartını gösterdi.

Göztepe tarafı bu karara sert bir şekilde tepki gösterirken, 3 dakika sonra bir başka pozisyonda hakeme itiraz eden Göztepe Sportif Direktör Yardımcısı Ali Dönmez, sarı kartla cezalandırıldı. Dönmez, bu kararı protesto etmek amacıyla hakemi alkışlayınca, Cihan Aydın, kırmızı karta başvurarak Ali Dönmez’i tribüne gönderdi.

Göztepe 10 kişi kalmasına rağmen ilk yarıda gol pozisyonları yakalamaya devam ederken, Trabzonspor rakip kaleye isabetli şut çekemeden soyunma odasına girdi. Bordo mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla takımın en iyisi olarak dikkat çekti.
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