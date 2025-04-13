Gözünüz MC TV’de olsun: Yeni yayın döneminde sizlerle daha güçlü

Yeni dönemde MC TV ekranlarında; doğrunun sesi olacak haberler, programlar, uzman konuklar eşliğinde yapılacak analizler ve Türkiye ile dünya gündeminin nabzını tutan yayınlar öne çıkıyor. Kanalın tanıtımında verilen mesajlar duygusal anlara da sahne oldu. İzleyiciler, “Yıllardır böyle güzel haberlere hasrettik. Gözlerimiz yaşardı” sözleriyle duygularını paylaştı.





Sansüre ve Baskıya Rağmen Ekranını Kapatmadı

İzleyiciye umut, cesaret ve doğru bilgiyi taşımak için yola çıkan kanal, yeni yayın dönemiyle adından sıkça söz ettirecek. Deneyimli Televizyon gazetecisi Gazeteci Bedrettin Uğur, MC TV’nin yeni yayın dönemini “Sansüre ve baskıya rağmen ekranlarını kapatmayan MC TV, şimdi daha güçlü bir kadro ve yenilikçi içeriklerle ekranlarda yerini alıyor.” sözleriyle duyurdu.









Ana Haber Bülteni:

Abdullah Abdulkadiroğlu ile Ana Haber Bülteni, artık daha dinamik, doğru ve güvenilir bir ekran deneyimi sunuyor. Önemli gazetecilerin hazırladığı yeni nesil içerikler izleyiciyle buluşuyor. Gündemdeki en sıcak gelişmeler, Abdullah Abdülkadiroğlu’nun dinamik sunumuyla haftaiçi her akşam saat 21:00 (TSİ)’de MC TV ekranlarında olacak.





Yeni Programlar:





Sabah Kuşağı:





Deneyimli gazeteci Turhan Bozkurt ile güne ‘Yeni Bir Gün‘ ile başlıyoruz. Siyasetin gündemi ve ekonominin manşetleri haftaiçi hergün Turhan Bozkurt ile Yeni Bir Gün‘de ekranlarda olacak.





Yorum Kuşağı:





Yine tecrübeli gazeteciler Fatih Akalan (Bunu konuşalım), Mehmet Doğan (Ajanda) ve Fuat Karazeybek (Odak), hazırladıkları yeni programlarla ekrana geliyor. Uzman konuklar, canlı bağlantılar, analizler ve izleyici etkileşimli yayınlarla programlar yalnızca izlenen değil, aynı zamanda yaşanan bir deneyime dönüşüyor. Sadece yorum yapılmayacak; takipçi ve izleyicilerin gündemi de interaktif ekranlara yansıtılacak. Türkiye ve dünya gündemine dair merak edilenler, tecrübeyle yoğrulan analizlerle stüdyoda yankılanacak.









Spor:





“Kral Geri Döndü: Sporvizyon ile Yeniden Sahada!“

Spor yayınlarında enerjisi yüksek Sporvizyon programı izleyiciyle buluşuyor. “Efsaneler konuşuyor, spor gündemi değişiyor!” sloganı ile başlayan program, Milli Futbolcu Hakan Şükür, Prof. Dr. Eser Karakaş, Necati Kola ve Selim Bayer ile sporda yeni bir dönemi başlatıyor. Tribünden sahaya, futbolun orta sahasından oyun planlarına kadar her detay yorumlanacak.





“MC ekranlarında spora vizyon katan yorumlar olacak” diyen sunucular, hem eğlenceli hem de derinlikli analizlerle spor dünyasını ekrana taşıyacak. Sporvizyon: Tarafsız, derin, gerçek! Her akşam saat 21:30 (TSİ)’de MC TV ve MC YouTube kanalında.









Kültür, Sanat, Sinema Programları





Sanat, kültür ve hayata dair programlar da yeni yayın döneminin dikkat çeken başlıklarından biri. Bilgi birikimiyle hayatı okuyan, sanatı yorumlayan ve özelde sinema; genelde ise sanat ve siyaset ekseninde ilerleyen içerikler izleyiciyle buluşuyor. Kübra Aydın ile kültür, sanat ve hayata değer katanlar takip edilecek.





Usta yorumcu Nedim Hazar, bilgi ve birikimiyle sanatı; sanatla hayatı okumaya çalışacak. Genelde sanatı, özelde sinemayı, biraz da siyaseti konuşacak.





Z Kuşağı ile Dobra Dobra





MC TV ekranlarında Z kuşağı da unutulmadı. “Z Kuşağıyla Dobra Dobra” adlı programda, gençlerin gündeme, siyasete ve hayata dair görüşleri açık açık konuşulacak. Erkam Tufan Aytav, Z kuşağının nabzını tutacak. Gençlerle birlikte gündeme, siyasete ve hayata dair her şeyi dobra dobra konuşacak.





Tutunanlar Belgeseli





Ahmet Dastan, Tutunanlar belgeseli ile düştüğü yerden kalkıp tutunanları konuşturmaya devam edecek.





Kemal Gülen ile Yollardayız

Sevilen ekran yüzü Kemal Gülen‘de ‘Yollardayız‘ programı ile MC TV ekranlarında olacak. Yeni yayın döneminde MC TV, sadece ekran başındakilere değil; dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere de sesleniyor.





“Faruk ile Tarık”





?MC TV’de çocuklar da unutulmadı. “Faruk ile Tarık” adlı kukla programı yayın akışında yer aldı.?









Gözünüz MC TV’de olsun…

Kemal Gülen, herkesi şu sözlerle ekran başına çağırdı:





“Bu yol uzun, menzili çok ama ne gam… Çünkü birlikte yürüyoruz. Dünyanın neresinde bir güzellik varsa, onu birlikte keşfedeceğiz ve birlikte paylaşmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi gözünüz hep MC TV’de olsun, efendim… Bekliyoruz.”