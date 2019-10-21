Graham: Trump askerden arındırılmış bölgede hava gücünü kullanacak





Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik asker çekme ve Türkiye'nin Kuzey Suriye operasyonuna yeşil ışık yakma kararı nedeniyle gösterdiği tepkide geri adım attığını ortaya koyan bir açıklamada bulundu.





Reuters, Graham'ın tutum değiştirdiğini duyurdu ve Graham'ın, "Trump'ın politikası başarılı olabilir" dediğini aktardı.





Haber ajansının aktardığına göre, Graham, "Trump, uluslararası güçler tarafından askerden arındırılmış bölgede ABD hava gücünü kullanmaya hazırlanıyor" dedi ve hava gücünün IŞİD'in bölgede yeniden güç kazanmasını engelleyebileceğini savundu.





Haberde şu detaylara yer verildi:





"Trump'ın Kuzey Suriye'den asker çekme kararına en şiddetli tepkiyi gösteren Graham, 'Şimdi tarihi çözümlerin mümkün olduğuna inandığını' söyledi.





Fox News Channel'a verdiği röportajda, Graham, hafta sonu Trump ile görüştüğünü ve Türkiye'den Kürtlerin güvenliğinin garanti altına alındığı ve IŞİD'in çevrelendiği bir çözüm konusunda umutlarını yükselttiğini ifade etti.





Graham, 'Kartları doğru oynarsak, bizi yıllarca kurtaracak tarihi çözümlere ulaşma konusunda artan bir iyimserliğe sahibim' dedi.





Cumhuriyetçi senatör aynı zamanda, Trump'ın, uluslararası güçler tarafından kontrol edilen askerden arındırılmış bölgede ABD hava gücünü kullanmaya hazırlandığını belirtti."