Samanyolu Haber /Dünya / Graham'dan seçimleri kaybeden Trump'a flaş çağrı /09 Kasım 2020 21:22

Graham'dan seçimleri kaybeden Trump'a flaş çağrı

Amerika'da Cumhuriyetçi partinin senatörü Lindsey Graham, başkanlık yarışını Biden'e kaybeden Trump'ın 2024 seçimlerinde bir daha aday olması gerektiğini söyledi.

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 Amerika'da başkanlığı Demokratların adayı Biden'e kaptıran Cumhuriyetçiler büyük şok yaşıyor. Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ı, 2024 seçiminde yeniden aday olmaya çağırdı.

Graham, Fox News Radio'da konuk olduğu programda, seçim sonuçlarına yönelik itirazlarında Trump'a destek verdiğini ve özellikle Arizona, Georgia, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerindeki sonuçların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

"2024 SEÇİMLERİNDE DESTEKLEYECEĞİM" 

Pennsylvania'daki oy sayım sisteminde sorunlar olduğunu öne süren Graham, "Trump, bu durumu araştırmazsa çok saçma olur. Seçimin sonucunu değiştirebilir miyiz bilmiyorum ama bu konu araştırılmayı hak ediyor. Seçim henüz bitmedi" diye konuştu. 

Önde gelen Cumhuriyetçi isimleri de seçimdeki usulsüzlük iddialarını araştırmaya davet eden Graham, "Senato'da yeniden çoğunluğu sağlarsak, 2020 seçiminde postayla oy meselesini analiz etmek için bir komite kurmalıyız" önerisinde bulundu. Graham, "Oluşturduğu hareketi diri tutmak için Trump'ın tekrar başkanlık için aday olmayı düşünmesini istiyorum. 2024 seçimi için Trump'ı yeniden yarışması için destekleyeceğim" dedi.  
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