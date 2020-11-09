Gram altın, 500 liranın altına geriledi

TL’de bugün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5’i aşarken, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech SE’nin üzerinde çalıştıkları deneysel aşının deneysel aşısının, COVID-19’u önlemede yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu açıklaması altının ons fiyatının yüzde 3 gerilemesine neden oldu.







Hem doların TL karşısında gerilemesi hem de ons fiyatının düşmesiyle gram altının fiyatı yüzde 8’in üzerinde düştü. Altın fiyatları son durum şöyle:





ALTIN FİYATLARI 9 KASIM





Gram altın: 490 Lira





Çeyrek altın: 801 Lira





Cumhuriyet altını: 3.195 Lira





Altın ONS fiyatı: 1.908 Lira