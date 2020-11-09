Samanyolu Haber /Ekonomi / Gram altın, 500 liranın altına geriledi /09 Kasım 2020 19:29

Gram altın, 500 liranın altına geriledi

Merkez Bankası başkanlığına Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal'ın atanması ve bunu takiben Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyadan istifasını açıklamasının ardından ekonomi politikalarında değişim olacağı beklentisiyle dolar/TL tarihi zirvelerinden sert geriledi.

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TL’de bugün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5’i aşarken, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech SE’nin üzerinde çalıştıkları deneysel aşının deneysel aşısının, COVID-19’u önlemede yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu açıklaması altının ons fiyatının yüzde 3 gerilemesine neden oldu.

Hem doların TL karşısında gerilemesi hem de ons fiyatının düşmesiyle gram altının fiyatı yüzde 8’in üzerinde düştü. Altın fiyatları son durum şöyle:

ALTIN FİYATLARI 9 KASIM

Gram altın: 490 Lira

Çeyrek altın: 801 Lira

Cumhuriyet altını: 3.195 Lira

Altın ONS fiyatı: 1.908 Lira
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