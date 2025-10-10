Samanyolu Haber /Ekonomi / Gram altın bu sefer sert düştü! /10 Ekim 2025 09:30

Gram altın bu sefer sert düştü!

İsrail-Hamas ateşkesi ve dolar endeksindeki yükseliş, altın fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Ons altın son iki ayın en hızlı günlük kaybını yaşarken, gram altın da rekor seviyeden geri çekildi.

SHABER3.COM

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında sert hareketler yaşanıyor. Çarşamba günü 4059 dolarla tüm zamanların rekorunu kıran ons altın, dün kâr satışlarının etkisiyle yüzde 1,62 düşüş kaydetti ve 3976 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Böylece ons altın, 11 Ağustos’tan bu yana görülen en sert günlük değer kaybını yaşamış oldu.

GRAMDA SERT DÜŞÜŞ
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre haftanın son işlem gününde (TSİ 06.00 itibarıyla) ons fiyatı 3980 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. İç piyasada da gram altın, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak geriledi. Dün 5443 TL ile yeni zirvesini gören gram altın, bu sabah 5355 TL seviyesinden işlem görüyor. Fiziki gram satış fiyatı 5685 TL, çeyrek altın ise 9305 TL civarında bulunuyor.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından jeopolitik risklerin azalması, yatırımcıların güvenli liman talebini düşürdü. Aynı zamanda dolar endeksinin 99 seviyesinin üzerine çıkarak son 10 haftanın zirvesine ulaşması, altını diğer para birimleri açısından daha pahalı hale getirdi. Bu gelişmeler, teknik olarak da aşırı alım bölgesine ulaşan altın fiyatlarında kâr satışlarını tetikledi.

KRİTİK SEVİYELER
Analistler, ons altında kısa vadede 3940 dolar seviyesinin kritik destek olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda satışların hızlanabileceği ifade ediliyor. Buna karşın, uzun vadede altına olan güvenin güçlü kaldığı vurgulanıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylüldeki 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından ekim ve aralık aylarında da indirim yapabileceği beklentisi, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Ayrıca merkez bankalarının alımları ve ETF girişleri de güçlü şekilde sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gram altın bu sefer sert düştü! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:04:26