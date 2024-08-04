Samanyolu Haber /Gündem / Gram altın fırlayacak: İşte o tarih! /04 Ağustos 2024 12:32

Gram altın fırlayacak: İşte o tarih!

Dünyada son yaşanan gelişmeler ve FED'in faiz kararı sonrası altın fiyatları yukarı doğru sinyal vermişti. Finansal Danışman Mustafa Aşkın, yıl sonunda ons altın fiyatının 2600-2650 dolara, Türkiye’de ise gram altın fiyatının 2800-2850 TL’ye çıkabileceğini belirtti.

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Orta Doğu'daki savaş riski artışını tetikleyen gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklaması sonrası piyasalarda dalgalanmalar yaşanıyor. Son olarak, Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesiyle bölgedeki jeopolitik riskler daha da arttı. Bu hafta altın fiyatlarında keskin hareketler dikkat çekti.

Finansal Danışman Mustafa Aşkın, CNN Türk canlı yayınında piyasalarla ilgili merak edilenleri açıkladı. Aşkın’ın açıklamaları şu şekilde:

“Orta Doğu’da ciddi bir sorun var. Orta Doğu her zaman bu haldeydi, son zamanlarda bu durumun daha da artması jeopolitik riskleri artırdı ve başta petrol ile değerli metaller üzerinde etkili oldu.

Altın fiyatlarını sadece Orta Doğu'daki gelişmeler değil, aynı zamanda ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisi ve ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler de etkiliyor. Ons altın fiyatı 2400 doların üzerine çıktı. Kısa vadede ufak düzeltmeler olsa da hem ABD’deki gelişmeler hem de jeopolitik tansiyonun devam etmesi, yıl sonuna doğru ons altın fiyatını 2600-2650 dolar seviyesine çıkarabilir. Eğer dolarda ufak bir değerlenme olursa, Türkiye’de gram altın fiyatının 2800-2850 TL’ye gelmesi beklenebilir.

ORTA DOĞU’DAKİ ÇATIŞMALAR TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLİYOR?

Bu gelişmeler şüphesiz Türkiye’yi olumsuz etkiliyor. Ülke risk primi anlamında bazı sıkıntılar yaşanıyor. Jeopolitik riskler, ülke risk primi hesaplanırken göz önünde bulunduruluyor ve bu durum Türkiye’nin borçlanma maliyetini olumsuz etkiliyor. Cuma günü risk priminin gerginliğin artması sonucunda 250’den 290’lara çıktığını gördük. Diğer taraftan, enflasyon anlamında petrol fiyatlarında dalgalanmalar oluyor ve bu maliyetler arttıkça enflasyon üzerinde baskı yaratabilir.”

ALTIN REKOR SEVİYELERİ

Ons altın 2 bin 483 dolar, gram altın ise 2 bin 639 TL seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
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