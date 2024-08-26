Gram altın rekor tazeledi

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 600 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 340 liradan satılıyor.





Bu hafta Fed’in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi yayımlanacak. Beklentilerin altında gelebilecek bir veri ons Altın fiyatlamalarına olumlu yansıyabilir.





Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 2 bin 756 liradan işlem görüyor.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın zirve seviyelerine yakın işlem görürken gram altın 2 bin 761 TL ile rekor kırdı.Cuma gününü alış ağırlıklı bir seyirle 2 bin 512 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, saat 11.30 itibariyle önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 523 dolardan işlem gördü.Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 2 bin 744 liradan tamamlamıştı.Altının gram fiyatı, haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 760 lira seviyesinde işlem gördü.Fed Başkanı Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda uzun süredir tarihi yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini bildirdi.Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi.Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını dile getirdi.Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu görülüyor.Düşük faiz oranları, altınla rekabet eden Hazine tahvilleri ve dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini azaltarak, altının yatırım açısından daha çekici olmasını sağlıyor. Yüksek faizler ise tam tersine yatırımcıyı altından uzaklaştırıyor.Bu nedenle Fed kararına etki edecek ekonomik veriler de altın piyasasını yakından ilgilendiriyor.