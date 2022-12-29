Gram altın rekora doymuyor: Bir zirve daha!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALTININ ONS FİYATI ARTTI

FED ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Altın Çin'de yeniden hareketlenen pandemi dalgasıyla tedarik zincirine zarar vereceği ve dünyanın diğer bölgelerini yayılacağı endişelerinin Çarşamba günü finansal piyasalarda gerilemeye neden olmasının ardından yükselişini sürdürdü.Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne rekor yükselişle başlayarak bin 87 TL'den işlem görmeye başladı.Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,28 azalışla bin 86 liradan tamamlamıştı.Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 780 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 220 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı dün yüzde 0,47 azalarak günü bin 804 dolardan tamamlamasının ardından, bugün bin 806 dolardan işlem görüyor.Öte yandan ABD'de resesyon beklentisini güçlendiren göstergelerinden biri olan bekleyen konut satışlarındaki düşüşün 6 aydır devam etmesine karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının piyasa beklentilerini aşabileceği endişelerinin fiyatlamaları zorlaştırıyor.