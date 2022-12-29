Samanyolu Haber /Ekonomi / Gram altın rekora doymuyor: Bir zirve daha! /29 Aralık 2022 12:11

Gram altın rekora doymuyor: Bir zirve daha!

Altın fiyatları, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları endişeleriyle yükselişe geçti. Gram altın ise, yeni bir rekora daha imza attı.

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Altın Çin'de yeniden hareketlenen pandemi dalgasıyla tedarik zincirine zarar vereceği ve dünyanın diğer bölgelerini yayılacağı endişelerinin Çarşamba günü finansal piyasalarda gerilemeye neden olmasının ardından yükselişini sürdürdü.

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne rekor yükselişle başlayarak bin 87 TL'den işlem görmeye başladı.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,28 azalışla bin 86 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 780 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 220 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI ARTTI

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,47 azalarak günü bin 804 dolardan tamamlamasının ardından, bugün bin 806 dolardan işlem görüyor.

FED ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Öte yandan ABD'de resesyon beklentisini güçlendiren göstergelerinden biri olan bekleyen konut satışlarındaki düşüşün 6 aydır devam etmesine karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının piyasa beklentilerini aşabileceği endişelerinin fiyatlamaları zorlaştırıyor.
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