Gram altında sert yükseliş

Gram altın fiyatları haftanın son işlem gününe sert yükselişle başladı.



Haftanın son gününde ons altın 2 bin 418 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 416 dolar, en yüksek ise 2 bin 428 dolar seviyeleri görüldü.



Dün 2 bin 580 seviyelerinde işlem gören gram altın ise güne 2 bin 616 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 607 lira, en yükse ise 2 bin 619 lira seviyeleri görüldü.



Çeyrek altın 4 bin 345 lira, cumhuriyet altını ise 17 bin 304 lira seviyesinde.