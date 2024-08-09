Samanyolu Haber /Ekonomi / Gram altında sert yükseliş /09 Ağustos 2024 11:18

Gram altında sert yükseliş

Dün gün içerisinde 2 bin 580 lira seviyelerinde seyreden gram altının fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 616 liradan işlem görüyor.

SHABER3.COM

Gram altın fiyatları haftanın son işlem gününe sert yükselişle başladı.

Haftanın son gününde ons altın 2 bin 418 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 416 dolar, en yüksek ise 2 bin 428 dolar seviyeleri görüldü.

Dün 2 bin 580 seviyelerinde işlem gören gram altın ise güne 2 bin 616 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 607 lira, en yükse ise 2 bin 619 lira seviyeleri görüldü.

Çeyrek altın 4 bin 345 lira, cumhuriyet altını ise 17 bin 304 lira seviyesinde.
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