Samanyolu Haber /Ekonomi / Gram altında yeni rekor /05 Haziran 2023 17:41

Gram altında yeni rekor

Gram altın fiyatları, dolar/TL'deki sert yükselişin etkisiyle yeni tarihi zirvesini gördü. Dolar/TL gün içi en yüksek 21.32'yi görerek Euro TL ise 22.99 'la zirve tazeledi. Gram altın ise 1.340 TL ile yeni rekor kırdı.

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Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığını devralmasının ardından dolar/TL kuru, yeni haftada rekor kırarak 21 seviyesinin üstünde başladı. Gram altın ise dolardaki sert yükselişin etkisi ile 1.340 TL ile tarihi zirvesini gördü.

Spot altın ons başına 1.943 dolar seviyelerinden işlem görürken ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın ise cuma günü 1.332 TL'lik rekorunu tazeleyerek 1.340 TL ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Çeyrek altın 2.170 lira, Cumhuriyet altını da 8.790 liradan satılıyor.

GÖZLER EKONOMİ KADROLARINDA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi haftasonu açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olurken Hazine'ye uluslararası kabul görmüş ekonomi politikalarıyla öne çıkan Mehmet Şimşek geldi.

Hükümetin son yıllarda izlediği ekonomi politikalarının topyekün değişiklik getirebileceği için Şimşek'in TCMB, bankacılık ve sermaye piyasaları düzenleme kurumları, Türkiye Varlık Fonu ve kamu bankaları yönetimlerindeki değişiklikleri izleyecek.

Spot altın ons başına 1.943 dolar seviyelerinden işlem görürken ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın ise Cuma günü 1.332 TL'lik rekorunu tazeleyerek 1.340 TL ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Çeyrek altın 2.170 lira, Cumhuriyet altını da 8.790 liradan satılıyor.

Yatırımcılar, bir ay önce gördüğü rekor seviyeden yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden altın yerine hisse senetlerindeki artışa odaklanmış durumdalar.

Cuma günü işe alımlardaki toparlanmaya rağmen Mayıs ayında işgücü piyasasındaki yavaşlama işaretleri, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer yetkililerin gelen verileri ve gelişen görünümü değerlendirmek için daha fazla zaman ayırmaları gerektiği yönündeki argümanını destekleyerek bu ay daha fazla parasal sıkılaştırma yapılması olasılığını azalttı.
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