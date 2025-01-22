Grand Kartal Otel'de yeni skandal: Sertifikasını almış ama yangın eğitimini almamış!

Bolu Kartalkaya'da bulunan Kayak Merkezi bölgesinde yer alan Grand Kartal Otel'de önceki gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 11 saat sonra söndürülen yangında 76 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı. 1 günlük milli yas ilan edilen yangın Türkiye gündemindeki yerini korurken yeni gerçekler de ortaya çıkmaya devam ediyor.





T24't yer alan habere göre; Grand Kartal Otel’in 2 Mart 2024 ve 14 Aralık 2024’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurum olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’ndan (TGA) “Sürdürülebilir Turizm Programı Sertifikası” aldığı anlaşıldı.





Otelin sürdürülebilirlik programı kapsamında Haziran 2024’te personele vermesi gereken İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG), ilk yardım ve yangın eğitimlerini tamamlayamadığı ortaya çıktı. Otelin sahibi olan Halit Ergül’ün aynı zamanda sertifikaları veren TGA’da Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.