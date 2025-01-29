Samanyolu Haber /Gündem / Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında gözaltı sayısı arttı /29 Ocak 2025 14:08

Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında gözaltı sayısı arttı

Kartalkaya’da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün diğer işletmesi Gazelle Otel’in kat görevlisi de gözaltına alındı.

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Bolu’nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasında yaralanan 50 kişiden 48’inin tedavisi tamamlandı.

Dava dosyasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı ise 28’e yükseldi. Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün diğer işletmesi Gazelle Otel’in kat görevlisi İ.E. de gözaltına alındı.

19 kişinin tutuklandığı dosya kapsamında denetim firması FQC Global Danışmanlık A.Ş.’nin yetkilisi Ali Ağaoğlu’nun adliyede, Gazelle Otel kat görevlisi İ.E.’nin ise jandarmada işlemleri sürüyor.

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