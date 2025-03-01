Grand Kartal Otel'in muhasebecisinden korkunç itiraf: İfadesi kan dondurdu





'YANGIN TATBİKATI YETİŞMEDİ'





'ÇOK MASRAFLI' DENİLEREK İPTAL EDİLDİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin ölümünün ardından başlatılan soruşturma devam ederken, yeni detaylar ortaya çıktı.Daha önce İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan ikinci raporun detaylarını aktaran T24 köşe yazarı gazeteci Tolga Şardan, şimdi de otelin muhasebecisi Kadir Özdemir’in ifadelerini köşesine taşıdı. İşte ihmallerin acı detayları…Otelin muhasebecisi Kadir Özdemir ifadesinde denetimi Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir’e haber verdiğini belirterek, şunları söyledi: Amacımız kafe ac¸ılması ic¸in dilekc¸e vermekti. Fakat belediyeye, ‘tu¨m otelin kontrolu¨’ s¸eklinde hatalı dilekc¸e verildiğini fark ettik. Ben konuyu Emir Bey’e izah ettim. O da ‘s¸u anda sezon bas¸layacak oldugˆunu, eksikleri yetis¸tiremeyecegˆimizi dolayısıyla dilekc¸eyi iptal etmemi benden istedi. Ben de bunun u¨zerine belediyeye dilekc¸enin is¸leme alınmaması yo¨nu¨nde dilekc¸eyi verdim.Aralık 2023’te otelde yangın tatbikatı yaptıklarını belirten mubasebeci Özdemir, 2024 yılı için tatbikata vakitlerinin yetişmediğini söyledi.Mubasebeci Özdemir, denetleme raporu sonrasında muhasebe elemanı Cemal Bey’in kendisini aradığını, Emir Bey’in eksikliklerin c¸ok masraflı oldugˆunu, bunları yapamayacaklarını, bas¸vuruyu iptal etmelerini söylediğini belirtti.Özdemir, sonra Bolu Belediye Bas¸kanlıgˆı’na giderek başvuruyu iptal etmek için dilekçe verdiklerini söyledi.