Samanyolu Haber /Gündem / Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, ikinci oteli Gazelle'yi kapatma kararı aldı /27 Ocak 2025 10:17

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, ikinci oteli Gazelle'yi kapatma kararı aldı

Kartalkaya yangın faciasında 78 kişiye mezar olan otelin sahibi Halit Ergül’ün sahip olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu bir başka otel olan Gazelle Resort ve Spa Otel kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

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Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 19'a yükseldi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı ihmallerin Gazelle Resort ve Spa Otel’de de bulunduğunu belirleyerek Halit Ergül’ün sahibi olduğu oteldeki, aralarında Genel Müdür Ahmet Demir’in de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin bazıları tutuklandı, bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaklaşık 5 gündür yürütülen soruşturmada son olarak Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar ve Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir gece saatlerinde tutuklandı.

GEÇİCİ OLARAK KAPATMA KARARI
Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Son dönemde sosyal medya ve haberlerde yer alan yanıltıcı bilgiler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır" denildi.

Bu kararın otelin faaliyetlerinin durdurulması ve hukuki sürecin tamamlanması süresince, doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi adına alınmış bir adım olduğu vurgulanan açıklamada "Otelin kapalı olduğu süreçte, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal, iade ve mevcut rezervasyon durumları ile ilgili tüm gerekli önlemler alınmaktadır ve bu işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır” ifadelerine yer verildi.
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