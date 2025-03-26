Samanyolu Haber /Gündem / Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları tutuklandı /26 Mart 2025 22:50

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları tutuklandı

Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları tutuklandı.

SHABER3.COM

Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklu olan otel sahibi Halit Ergül’ün, yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, mimar Mustafa Selman Çelen ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, elektrik teknisyeni Muharrem Şen ve iş güvenliği uzmanı Kübra Demir’in savcılıktaki sorguları sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:18:07