Green Card başvuruları başladı: Başvuru nasıl yapılıyor, kimler başvurabilir?

Uygun Ülke Vatandaşlığı: Türkiye, Green Card çekilişine katılmaya uygun ülkeler arasında bulunuyor. Her yıl çekiliş öncesi katılımı kısıtlanan ülkeler listesi açıklanıyor, ancak Türkiye bu listede yer almıyor.

18 Yaş Üzeri Olmak: Yaş sınırlaması bulunmasa da başvuru sahibinin en az lise mezunu olması gerekiyor. Bu nedenle, 18 yaş altındaki bireyler çekilişi kazansalar bile Green Card hakkı elde edemiyorlar.

Eğitim Şartı: Lise veya dengi bir okuldan mezuniyet şartı bulunuyor. Lise mezunu olmayan kişilerin, son beş yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en az iki yıllık iş tecrübesine sahip olması gerekiyor.

İngilizce Zorunluluğu Yok: Green Card başvurusunda İngilizce bilme şartı aranmıyor. Bu da farklı dil bilgisine sahip birçok kişinin programa katılımını mümkün kılıyor.

Parasal Birikim Şartı Yok: Green Card başvurusunda birikim veya mal varlığı şartı aranmıyor. Başvuru yapan kişinin maddi durumu önemli değil.

Green card başvuruları 2 Ekim itibariyle başladı. Her yıl binlerce vatandaşın yoğun ilgiyle başvurduğu Green Card yani Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri‘nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren geçici bir kimlik belgesi. Peki Green Card başvurusu nereden, nasıl yapılır? Green Card başvuru sürecinin ayrıntılarını derledik.Green Card sahibi olan bireyler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlıklarını korurken Amerikan vatandaşlarının birçok hakkından yararlanabiliyor. Bu kişiler, ABD’de devlet ya da özel sektörde herhangi bir işte çalışabilir ve istedikleri sektörde iş kurabilirler. Ayrıca, Green Card sahipleri beş yılın sonunda Amerikan vatandaşlığı için başvuru yaparak tam vatandaşlık elde edebilirler.ABD Dışişleri Bakanlığı Göçmen Bürosu tarafından yürütülen Green Card çekilişine katılmak için belirli şartlar bulunuyor. Türkiye, çekilişe katılmaya uygun ülkeler arasında yer alıyor. Çekilişe katılmak için adayların lise veya dengi bir okul mezunu olması ya da son beş yıl içinde eğitim ve uzmanlık gerektiren bir işte en az iki yıl çalışmış olması gerekiyor.Green Card başvuruları ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Göçmenlik Bürosu web sitesi üzerinden yapılır. Başvuru için kullanılacak tek resmi adres şudur:Bu site üzerinden başvurular yapılır ve sonuçlar da yine aynı adresten duyurulur. Başvuru sürecinde dikkatli olunması, dolandırıcılık sitelerine karşı resmi adresin kullanılması önemlidir.Green Card çekilişine başvuran kişiler, evli olsalar dahi eşlerinden ayrı yaşasalar bile eşleri hakkındaki bilgileri başvuru formuna eklemek zorundadır. Ayrıca, 21 yaşından küçük ve bekar çocukların bilgileri de başvuru sırasında belirtilmelidir.ABD vatandaşı veya Green Card sahibi olan bir eşe sahip olan başvuru sahipleri, formda medeni durumlarını doğru bir şekilde işaretlemelidir. Başvuru formuna eklenecek tüm bilgiler, vize görüşmesi sırasında konsolosluk yetkililerine sunulacak belgelerle desteklenmelidir.Green Card çekilişi, tamamen dijital bir sistem aracılığıyla gerçekleştiriliyor ve sonuçlar ABD Göçmenlik Bürosu’nun resmi internet sitesinden açıklanıyor. Adaylar başvuru sırasında verilen onay numarası ile sonuçlarını takip edebiliyorlar.Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalı. Green Card başvuruları 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00 itibariyle başladı. Son başvuru ise 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00’ye kadar yapılabilecek.